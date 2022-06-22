Планируется закупить сразу три "Байрактара" для Воздушных сил ВСУ

За почти четыре месяца с момента полномасштабного вторжения россии в Украину тысячи, если не миллионы украинцев заняли волонтерством. Одним из самых известных деятелей на этом поприще стал шоумен Сергей Притула, — а в среду, 22 июня, он решил выйти на новый уровень помощи Вооруженным силам Украины, и вместе с блогером Игорем Лаченом объявил сбор на сразу три ударных беспилотника Bayraktar .

Проект назвали "Народный Байрактар", и всего на него нужно собрать $15 миллионов (в эквиваленте это около полумиллиарда гривен).

"Сумма гигантская, но если навалимся все вместе, — и люди, и бизнес, — то эту сумму мы соберем", — говорит Притула.

По его словам, договор о будущей покупке уже заключен, а после завершения сделки беспилотники планируется передать Воздушным силам ВСУ для защиты Украины от агрессора.

"Это – историческое событие. Украинцы смогут собрать на прямую, неотвратимую и жестокую смерть русских. Такого современная история еще не испытывала", — добавляет Лачен.

Сделать свой взнос можно всеми удобными способами, — через монобанк, ПриватБанк, PayPal, даже криптовалютой.

Удивительный факт, что за первые же три часа сборов удалось собрать уже 20 миллионов гривен, и есть время до следующей среды, 29 июня, чтобы собрать еще 480 млн.

Поможет даже маленький взнос в общее дело.

Перевести деньги можно на счета Лачена:

банка — https://send.monobank.ua/jar/9Eh2uiKTUH

карта Монобанка — 5375411202409459

Или в фонд Притулы:

монобанк — https://send.monobank.ua/jar/2AwsVyDJ6Q

ПриватБанк — https://next.privat24.ua/payments/form/%7B%22token%22%3A%2218cace7c-03a9-4f6e-88e8-0a3fa73250d0%22%7D

Paypal — [email protected]

Bitcoin — 14Fdx33Gm91wzKbMPBcyaYKq6gn84fUedr

ETH — 0x858fa9c4de5f7a0e7d6eacb671c3482665a543b2

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