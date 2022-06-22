В Украине огласили мегасбор средств на покупку Байрактаров - как помочь
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 583
Планируется закупить сразу три "Байрактара" для Воздушных сил ВСУ
За почти четыре месяца с момента полномасштабного вторжения россии в Украину тысячи, если не миллионы украинцев заняли волонтерством. Одним из самых известных деятелей на этом поприще стал шоумен Сергей Притула, — а в среду, 22 июня, он решил выйти на новый уровень помощи Вооруженным силам Украины, и вместе с блогером Игорем Лаченом объявил сбор на сразу три ударных беспилотника Bayraktar.
Проект назвали "Народный Байрактар", и всего на него нужно собрать $15 миллионов (в эквиваленте это около полумиллиарда гривен).
"Сумма гигантская, но если навалимся все вместе, — и люди, и бизнес, — то эту сумму мы соберем", — говорит Притула.
По его словам, договор о будущей покупке уже заключен, а после завершения сделки беспилотники планируется передать Воздушным силам ВСУ для защиты Украины от агрессора.
"Это – историческое событие. Украинцы смогут собрать на прямую, неотвратимую и жестокую смерть русских. Такого современная история еще не испытывала", — добавляет Лачен.
Сделать свой взнос можно всеми удобными способами, — через монобанк, ПриватБанк, PayPal, даже криптовалютой.
Удивительный факт, что за первые же три часа сборов удалось собрать уже 20 миллионов гривен, и есть время до следующей среды, 29 июня, чтобы собрать еще 480 млн.
Поможет даже маленький взнос в общее дело.
Перевести деньги можно на счета Лачена:
- банка — https://send.monobank.ua/jar/9Eh2uiKTUH
- карта Монобанка — 5375411202409459
Или в фонд Притулы:
- монобанк — https://send.monobank.ua/jar/2AwsVyDJ6Q
- ПриватБанк — https://next.privat24.ua/payments/form/%7B%22token%22%3A%2218cace7c-03a9-4f6e-88e8-0a3fa73250d0%22%7D
- Paypal — [email protected]
- Bitcoin — 14Fdx33Gm91wzKbMPBcyaYKq6gn84fUedr
- ETH — 0x858fa9c4de5f7a0e7d6eacb671c3482665a543b2
- USDT (TRC20) — TW5pD4kFuQ4PfS1NkcTcvQ44djQwczQj37