Укр

В Украине огласили мегасбор средств на покупку Байрактаров - как помочь

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Игорь Лачен и Сергей Притула открыли новый сбор Новость обновлена 22 июня 2022, 14:25
Игорь Лачен и Сергей Притула открыли новый сбор

Планируется закупить сразу три "Байрактара" для Воздушных сил ВСУ

За почти четыре месяца с момента полномасштабного вторжения россии в Украину тысячи, если не миллионы украинцев заняли волонтерством. Одним из самых известных деятелей на этом поприще стал шоумен Сергей Притула, — а в среду, 22 июня, он решил выйти на новый уровень помощи Вооруженным силам Украины, и вместе с блогером Игорем Лаченом объявил сбор на сразу три ударных беспилотника Bayraktar.

Проект назвали "Народный Байрактар", и всего на него нужно собрать $15 миллионов (в эквиваленте это около полумиллиарда гривен).

"Сумма гигантская, но если навалимся все вместе, — и люди, и бизнес, — то эту сумму мы соберем", — говорит Притула.

По его словам, договор о будущей покупке уже заключен, а после завершения сделки беспилотники планируется передать Воздушным силам ВСУ для защиты Украины от агрессора.

"Это – историческое событие. Украинцы смогут собрать на прямую, неотвратимую и жестокую смерть русских. Такого современная история еще не испытывала", — добавляет Лачен.

Сделать свой взнос можно всеми удобными способами, — через монобанк, ПриватБанк, PayPal, даже криптовалютой.

Удивительный факт, что за первые же три часа сборов удалось собрать уже 20 миллионов гривен, и есть время до следующей среды, 29 июня, чтобы собрать еще 480 млн.

Поможет даже маленький взнос в общее дело.

Перевести деньги можно на счета Лачена:

Или в фонд Притулы:

Теги:
#Благотворительность #Помощь #Сергей Притула #Байрактар #ВСУ #Bayraktar TB2