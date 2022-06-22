Не только повестки: украинцам сообщили еще один законный способ вызова в военкомат

Вызвать в военкомат могут не только повесткой, но и по телефону

В условиях военного положения, внедренного в Украине приказом президента Владимира Зеленского, определенные конституционные права украинцев были частично ограничены, поэтому если гражданин получил телефонный вызов в военкомат, игнорировать его ни в коем случае нельзя.

Как сообщили в Ассоциации юристов Украины, отвечая на ряд вопросов, связанных с мобилизационными мерами в стране, действующее законодательство не предусматривает вручение повесток в телефонном режиме. Однако позвонить украинцам призывного возраста представители военкомата все же могут.

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Вручение повесток по телефону в Украине невозможно и официально считается ненадлежащим сообщением, ведь граждане в возрасте от 18 до 60 лет обязаны оставлять в этих документах свою подпись.

Между тем, в условиях военного состояния повестки украинцам могут быть вручены на улицах, предприятиях, блок-постах и даже в метро. Кроме того, военнообязанные граждане могут получить вызов в военкомат и телефон. Поэтому при телефонном звонке военнообязанному в обязательном порядке необходимо явиться в соответствующий военкомат, где ему уже будет вручена мобилизационная повестка.

Следует отметить, что обжалование таких действий во время действия военного положения в стране практически невозможно из-за ограниченного функционирования судебной системы.

Ранее "Телеграф" сообщал, что нужно делать украинцам, уже получившим повестку с призывом на военную службу, а также подробно рассказывал, какие дальнейшие действия украинцев, ожидавших повестки, однако так и не получили ее.