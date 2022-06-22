В боях против оккупантов погибла супружеская пара из Кропивницкого

Женщина была известным в городе кондитером

В боях против российских оккупантов погибла супружеская пара из Кропивницкого Тарас и Ольга Мельстеры.

Как сообщает Суспільне, супруги защищали Украину на Донбассе и погибли 21 июня.

"Когда жизнь заставила их сменить компьютерные мышки на автомат, я пыталась принять их выбор. Когда дочь обрезала косы, не потому, что хотела сменить прическу, а потому, что мешали носить броник, меня накрыло. А сегодня я плачу. Нет сил что-то говорить, писать. Спасибо, что защищали нас на земле, теперь защищаете с неба. Больно, очень больно", — написала в своем Фейсбук мама Ольги Мельстер Инга Дудник.

Ольга Мельстер была известным в городе кондитером и занималась производством пряников, на которых рисовала сказочных персонажей, животных или праздничную символику.

Как сообщалось ранее, 22 июня россияне совершили массированные обстрелы территории Украины. Днем по меньшей мере семь ракет попали по Николаеву. А вечером мощным ударам подверглись населенные пункты в Харьковской области.