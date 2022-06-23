Славянск под обстрелом, враг продвигается: свежие карты боев в Украине
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Оккупанты продолжают массированный обстрел украинских городов и военных позиций
россия продолжает продвигаться к Лисичанску с юга, наступает на Славянск и отбивается в Николаевской области. Враг добился определенных успехов в наступлении.
Исследователи Института изучения войны отмечают, что Лисичанска оккупанты могут достичь уже в ближайшие дни, но они сомневаются в способности рф быстро захватить район Северодонецка и Лисичанска.
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Враг активнее пытается перекрыть трассу из Бахмута на Лисичанск, чтобы отрезать украинские линии логистики.
Восток Украины
Ситуация в районе Северодонецка-Лисичанска. Враг двигается по западному берегу реки Северский Донец в сторону Лисичанска. В захваченных населенных пунктах оккупанты укрепляют позиции (Тошковке, Устиновке и других), Белая Гора в окрестностях Лисичанска под атакой. В россии уже заявляют о захвате сел в 10 км от города. Украинские силы, вероятно, не окружены в районе, контролируют район юго-западнее Северодонецка. Идут бои. Оккупанты пытаются окружить позиции украинских военных в Золотом и Горском, по данным исследователей — продвигаются к завершению. По другим источникам — украинские военные вышли из Золотого, чтобы избежать котла.
Оккупанты пытаются перекрыть линии коммуникаций Сил обороны восточнее Бахмута по трассе на Лисичанск. Также сообщение Генштаба ВСУ о том, что отбит штурм Угледарской ТЭС указывает на вероятное продвижение российских сил с юго-востока к этой трассе. Оккупанты нанесли авиаудар под Лисичанском по Верхнекаменке, которая находится на этом шоссе.
Враг продолжает наступать в сторону Славянска — город был обстрелян впервые с начала июня. Враг обстреливал и западнее Лимана. Сообщается о боях в 20 км от Славянска.
Харьков
Город и область продолжают находиться под огнем противника. Накануне погибли десять человек.
Юг Украины
Оккупанты могли достигнуть определенных успехов, пытаясь вытеснить ВСУ, источники исследователей из рф сообщают о захвате нескольких населенных пунктов в пределах 25 км от рубежа Николаевщины и Херсонщины. Украинские силы тем временем атакуют оккупантов с другой стороны и уничтожили на Змеином новую технику.
В регионе весьма активны партизаны. Оккупанты обстреливают Херсонскую, Николаевскую, Днепропетровскую, Одесскую и Запорожскую области.
Как ранее писал "Телеграф", в оккупированных россией городах накануне произошло несколько взрывов. В Скадовске сообщают о вероятной работе ВСУ против ракет "Искандер", а в Херсоне взорвано авто нардепа, предавшего Украину.