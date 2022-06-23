Укр

Славянск под обстрелом, враг продвигается: свежие карты боев в Украине

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Украинские силы обороны Новость обновлена 23 июня 2022, 06:59
Украинские силы обороны

Оккупанты продолжают массированный обстрел украинских городов и военных позиций

россия продолжает продвигаться к Лисичанску с юга, наступает на Славянск и отбивается в Николаевской области. Враг добился определенных успехов в наступлении.

Исследователи Института изучения войны отмечают, что Лисичанска оккупанты могут достичь уже в ближайшие дни, но они сомневаются в способности рф быстро захватить район Северодонецка и Лисичанска.

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Враг активнее пытается перекрыть трассу из Бахмута на Лисичанск, чтобы отрезать украинские линии логистики.

карта боевых действий Украина 23 июня
Карта боев в Украине

Восток Украины

Ситуация в районе Северодонецка-Лисичанска. Враг двигается по западному берегу реки Северский Донец в сторону Лисичанска. В захваченных населенных пунктах оккупанты укрепляют позиции (Тошковке, Устиновке и других), Белая Гора в окрестностях Лисичанска под атакой. В россии уже заявляют о захвате сел в 10 км от города. Украинские силы, вероятно, не окружены в районе, контролируют район юго-западнее Северодонецка. Идут бои. Оккупанты пытаются окружить позиции украинских военных в Золотом и Горском, по данным исследователей — продвигаются к завершению. По другим источникам — украинские военные вышли из Золотого, чтобы избежать котла.

карта боевых действий Северодонецк 23 июня
Карта боев вокруг Северодонецка

Оккупанты пытаются перекрыть линии коммуникаций Сил обороны восточнее Бахмута по трассе на Лисичанск. Также сообщение Генштаба ВСУ о том, что отбит штурм Угледарской ТЭС указывает на вероятное продвижение российских сил с юго-востока к этой трассе. Оккупанты нанесли авиаудар под Лисичанском по Верхнекаменке, которая находится на этом шоссе.

Пожары под Лисичанском
Пожары после обстрелов россиян вокруг Лисичанска - данные NASA FIRMS
карта боевых действий Донбасс 23 июня
Карта боев на востоке

Враг продолжает наступать в сторону Славянска — город был обстрелян впервые с начала июня. Враг обстреливал и западнее Лимана. Сообщается о боях в 20 км от Славянска.

Харьков

Город и область продолжают находиться под огнем противника. Накануне погибли десять человек.

карта боевых действий Харьков 23 июня
Карта боев вокруг Харькова

Юг Украины

Оккупанты могли достигнуть определенных успехов, пытаясь вытеснить ВСУ, источники исследователей из рф сообщают о захвате нескольких населенных пунктов в пределах 25 км от рубежа Николаевщины и Херсонщины. Украинские силы тем временем атакуют оккупантов с другой стороны и уничтожили на Змеином новую технику.

В регионе весьма активны партизаны. Оккупанты обстреливают Херсонскую, Николаевскую, Днепропетровскую, Одесскую и Запорожскую области.

карта боевых действий юг 23 июня
Карта боев на юге

Как ранее писал "Телеграф", в оккупированных россией городах накануне произошло несколько взрывов. В Скадовске сообщают о вероятной работе ВСУ против ракет "Искандер", а в Херсоне взорвано авто нардепа, предавшего Украину.

Теги:
#Карта #Лисичанск #Война #Северодонецк #Карты