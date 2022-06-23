Славянск под обстрелом, враг продвигается: свежие карты боев в Украине

Оккупанты продолжают массированный обстрел украинских городов и военных позиций

россия продолжает продвигаться к Лисичанску с юга, наступает на Славянск и отбивается в Николаевской области. Враг добился определенных успехов в наступлении.

Исследователи Института изучения войны отмечают, что Лисичанска оккупанты могут достичь уже в ближайшие дни, но они сомневаются в способности рф быстро захватить район Северодонецка и Лисичанска.

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Враг активнее пытается перекрыть трассу из Бахмута на Лисичанск, чтобы отрезать украинские линии логистики.

Карта боев в Украине

Восток Украины

Ситуация в районе Северодонецка-Лисичанска. Враг двигается по западному берегу реки Северский Донец в сторону Лисичанска. В захваченных населенных пунктах оккупанты укрепляют позиции (Тошковке, Устиновке и других), Белая Гора в окрестностях Лисичанска под атакой. В россии уже заявляют о захвате сел в 10 км от города. Украинские силы, вероятно, не окружены в районе, контролируют район юго-западнее Северодонецка. Идут бои. Оккупанты пытаются окружить позиции украинских военных в Золотом и Горском, по данным исследователей — продвигаются к завершению. По другим источникам — украинские военные вышли из Золотого, чтобы избежать котла.

Карта боев вокруг Северодонецка

Оккупанты пытаются перекрыть линии коммуникаций Сил обороны восточнее Бахмута по трассе на Лисичанск. Также сообщение Генштаба ВСУ о том, что отбит штурм Угледарской ТЭС указывает на вероятное продвижение российских сил с юго-востока к этой трассе. Оккупанты нанесли авиаудар под Лисичанском по Верхнекаменке, которая находится на этом шоссе.

Пожары после обстрелов россиян вокруг Лисичанска - данные NASA FIRMS

Карта боев на востоке

Враг продолжает наступать в сторону Славянска — город был обстрелян впервые с начала июня. Враг обстреливал и западнее Лимана. Сообщается о боях в 20 км от Славянска.

Харьков

Город и область продолжают находиться под огнем противника. Накануне погибли десять человек.

Карта боев вокруг Харькова

Юг Украины

Оккупанты могли достигнуть определенных успехов, пытаясь вытеснить ВСУ, источники исследователей из рф сообщают о захвате нескольких населенных пунктов в пределах 25 км от рубежа Николаевщины и Херсонщины. Украинские силы тем временем атакуют оккупантов с другой стороны и уничтожили на Змеином новую технику.

В регионе весьма активны партизаны. Оккупанты обстреливают Херсонскую, Николаевскую, Днепропетровскую, Одесскую и Запорожскую области.

Карта боев на юге

Как ранее писал "Телеграф", в оккупированных россией городах накануне произошло несколько взрывов. В Скадовске сообщают о вероятной работе ВСУ против ракет "Искандер", а в Херсоне взорвано авто нардепа, предавшего Украину.