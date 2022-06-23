россия наступает на Лисичанск и стягивает опасную технику под Изюм (карта)

Врагам удалось захватить несколько населенных пунктов

Харьковская область под ударом оккупантов, но основные усилия врага направлены на то, чтобы не допустить украинских военных в тыл группировке российских войск, которые наступают на Славянск.

Согласно сообщению Генштаба ВСУ, враг выискивает слабые места в украинской обороне на этом направлении и пытается улучшить тактическое положение. Наступать из Изюма хочет в сторону Барвенково и Славянска.

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Отмечается, что для усиления боеспособности оккупанты стянули в район Изюма два танковых подразделения, а на Славянском направлении планируют использовать тяжелые огнеметные системы. (Ред. — среди ТОС известны "Буратино","Солнцепек" и его модернизации — система залпового огня калибром 220 мм, нужна для уничтожения людей, зданий, легкобронированных авто).

Направления атаки от Изюма/ карта DeepStateMaр

Оккупанты ведут наступление в сторону Лисичанска, пытаются захватить Северодонецк и заблокировать пути подвоза снабжения для военных. В окрестностях Северодонецка захвачены Лоскутовка, Рай-Александровка, идет штурм Сиротиного, враг готовится форсировать Северский Донец.

Атаки в окрестностях Северодонецка/ карта DeepStateMaр

Враг наступает на Золотое и Волчеяровку на Бахмутском направлении, пытается захватить высоты в районе Берестового, чтобы контролировать трассу Бахмут-Лисичанск. Враг подтянул одну батальонно тактическую группу в сторону Новотошковского, для поддержки наступления.

На юге Донецкой и в Запорожской области оккупанты обстреливают украинские Силы обороны, на юге пытаются не допустить контрнаступлений ВСУ. Российские войска развернули артподразделения — в Генштабе предупреждают о риске штурма в сторону Посад-Покровского от Киселевки и в бок Лупаревого от Александровки. Цель врага — выйти на границы Херсонской области.

Ранее "Телеграф" писал, что согласно картам боевых действий и данным Института изучения войны, у врага могло получиться продвинуться на юге Украины. Тем временем на Змеином острове продолжается уничтожение техники россиян.