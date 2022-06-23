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Россияне хотят взять четыре города на Донбассе: свежая карта боевых действий в Украине

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Силы обороны Украины противостоят российским оккупантам Новость обновлена 23 июня 2022, 16:45
Силы обороны Украины противостоят российским оккупантам

Оккупантам удается продвигаться "ползком", стягивая на Донбасс все возможные силы

В четверг, 23 июня, британская разведка обновила данные по ситуации на фронтах в Украине. По данным Минобороны Великобритании, за последние три дня российским войскам удалось на 5 километров продвинуться в сторону Лисичанска.

Обновленную карту боев опубликовали в Twitter-аккаунте британского оборонного ведомства. Кроме того, разведчики сделали отдельный обзор по ситуации в Украине.

Отмечается, что российским силам удалось продвинуться на 5 километров в направлении Лисичанска, благодаря тому, что на это направление перебросили новые подразделения вражеской армии и множество огневых средств. Поэтому подразделения Сил обороны Украины были вынуждены отступить, чтобы избежать окружения.

Несмотря на то, что россиянам удается "ползучее" продвижение, о глубоком окружении и захвате Донбасса говорить слишком рано, ведь процесс существенно затормозился.

Карта боев в Украине 23 июня - британская разведка
Карта боев в Украине 23 июня
Карта боев в Украине 22 июня - британская разведка
Карта боев в Украине 22 июня

Между тем, замглавы Минобороны Анна Маляр сообщила, что в ближайшее время вражеские войска будут пытаться захватить Северодонецк и Лисичанск, а затем попытаться взять Краматорск и Славянск. Именно такие данные о планах россиян получили украинская разведка, а в Минобороны подчеркнули, что украинские военные готовы к любому развитию событий.

О планах россиян на захват Лисичанска и Северодонецка говорят и онлайн карты боевых действий в Украине. В частности, российским войскам удалось захватить Лоскутовку и село Рай-Александровку на Северодонецком направлении. А на Бахмутском направлении вражеская армия штурмовала Золотое, Волчеяровку и близ Берестового пыталась захватить высоту для контроля трассы Бахмут-Лисичанск.

Ситуация на Донбассе на 23 июня, карта
Ситуация на Донбассе на 23 июня

Не утихают вражеские обстрелы Запорожской области, где оккупанты 23 июня несколько часов обстреливали Орехово. Кроме того, на Днепропетровщине россияне ударили по Апостоловом. А Николаев обстреляли тремя российскими крылатыми ракетами, запущенными из Херсонской области.

Ранее "Телеграф" сообщал, что враг выискивает слабые места в украинской обороне на Славянском направлении и пытается улучшить тактическое положение. Наступать из Изюма хочет в сторону Барвенкового и Славянска.

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#Украина #Россия #Карта #Война #Боевые действия #Британская разведка