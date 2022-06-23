Россияне хотят взять четыре города на Донбассе: свежая карта боевых действий в Украине

Оккупантам удается продвигаться "ползком", стягивая на Донбасс все возможные силы

В четверг, 23 июня, британская разведка обновила данные по ситуации на фронтах в Украине. По данным Минобороны Великобритании, за последние три дня российским войскам удалось на 5 километров продвинуться в сторону Лисичанска.

Обновленную карту боев опубликовали в Twitter-аккаунте британского оборонного ведомства. Кроме того, разведчики сделали отдельный обзор по ситуации в Украине.

Отмечается, что российским силам удалось продвинуться на 5 километров в направлении Лисичанска, благодаря тому, что на это направление перебросили новые подразделения вражеской армии и множество огневых средств. Поэтому подразделения Сил обороны Украины были вынуждены отступить, чтобы избежать окружения.

Несмотря на то, что россиянам удается "ползучее" продвижение, о глубоком окружении и захвате Донбасса говорить слишком рано, ведь процесс существенно затормозился.

Карта боев в Украине 23 июня

Карта боев в Украине 22 июня

Между тем, замглавы Минобороны Анна Маляр сообщила, что в ближайшее время вражеские войска будут пытаться захватить Северодонецк и Лисичанск, а затем попытаться взять Краматорск и Славянск. Именно такие данные о планах россиян получили украинская разведка, а в Минобороны подчеркнули, что украинские военные готовы к любому развитию событий.

О планах россиян на захват Лисичанска и Северодонецка говорят и онлайн карты боевых действий в Украине. В частности, российским войскам удалось захватить Лоскутовку и село Рай-Александровку на Северодонецком направлении. А на Бахмутском направлении вражеская армия штурмовала Золотое, Волчеяровку и близ Берестового пыталась захватить высоту для контроля трассы Бахмут-Лисичанск.

Ситуация на Донбассе на 23 июня

Не утихают вражеские обстрелы Запорожской области, где оккупанты 23 июня несколько часов обстреливали Орехово. Кроме того, на Днепропетровщине россияне ударили по Апостоловом. А Николаев обстреляли тремя российскими крылатыми ракетами, запущенными из Херсонской области.

Ранее "Телеграф" сообщал, что враг выискивает слабые места в украинской обороне на Славянском направлении и пытается улучшить тактическое положение. Наступать из Изюма хочет в сторону Барвенкового и Славянска.