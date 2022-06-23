Ракетных атак по Украине будет больше: названы две причины

По мнению военного эксперта, самые ожесточенные бои в ближайшее время развернутся в Луганской области

Российские оккупанты могут увеличить интенсивность ракетных обстрелов по Украине и это связано с несколькими мероприятиями, в том числе и политическими.

Об этом в четверг, 23 июня, рассказал военный эксперт Олег Жданов в эфире Freedom. По его мнению, россияне будут бить по Украине в важные для нашей страны даты, в частности, на День Конституции или в день саммита на статус кандидата в ЕС.

"Россия будет пытаться наносить как можно больше ракетных ударов по разным городам Украины. Дальность российских ракет, к сожалению, покрывает всю территорию Украины. Сегодня (23 июня — ред.) саммит, который должен дать нам статус кандидата в члены ЕС. 28 июня у нас День Конституции. Тоже политический праздник для Украины и очень болезненный для путина", — сообщил Олег Жданов.

По мнению военного эксперта, самые жестокие бои могут развернуться на Луганском направлении. Жданов добавил, что это станет последним рывком для россиян, ведь если они не добьются успеха, то им нужно будет брать оперативную паузу.

"Нет больше резервов, которые можно бросить в бой", — резюмировал Жданов.

Ранее "Телеграф" сообщал, что россияне снова перегруппируют корабли в Черном море. Предварительно известно о присутствии в акватории трех крупных десантных судов, двух надводных ракетных носителей, а также сразу трех подводных лодок. Все они могут выпустить по Украине до 28 ракет марки "Калибр".