Гордость бригады: в бою с оккупантами погиб народный герой Украины - комбат Верхогляд

Защитник Украины погиб на фронте

В четверг, 23 июня, на 120-й день полномасштабного вторжения рф в Украину стало известно, что на войне погиб майор Андрей Верхогляд.

Об этом сообщает 72-я отдельная механизированная бригада имени Черных запорожцев на своей странице в Facebook.

"С грустью и сожалением сообщаем о гибели в бою с российским оккупантами нашего побратима, командира батальона, майора Андрея Верхогляда.

Благородность и решительность, смелость и безграничная, невероятная жизнерадостность. Один из лучших командиров, гордость бригады. Невозможно представить Андрея за занавесом земной жизни. Сердца нашей родины полны жалобы и ярости. Продолжать путь мы будем дальше. С тобой.

Только ты теперь держишь над нами небо.

Вечная слава

Вечная память", — сообщили в 72 ОМБр им. Черных Запорожцев.

Андрей Верхогляд родился в Новоград-Волынском (Житомирская область) в 1995 году. Его отец, брат и дед были военными. В 2016 году Верхогляд закончил Национальную академию сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного и отправился воевать на Донбасс в качестве командира механизированных подразделений.

В 2017 году его подразделение отбило атаку ДРГ противника возле Авдеевки и удерживало позицию. За это Верхогляд был награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени. Также был удостоен негосударственной награды Народный герой Украины. 26 марта 2022 году майор был награжден орденом Богдана Хмельницкого II степени.

Ранее сообщалось, что в боях против российских захватчиков погибла супружеская пара из Кропивницкого, а в Черкассах провели в последний путь погибшего на войне добровольца, который работал учителем истории в школе.