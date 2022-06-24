Катера, РСЗО и боеприпасы: США выделяют Украине новый крупный транш военной помощи

США продолжают оказывать военную помощь Украине

Минувший четверг, 23 июня, ознаменовался не только информацией о поступлении в Украину первых РСЗО М142 HIMARS из обещанных Украине по программе ленд-лиза от США, но и анонсов нового крупного пакета военной помощи от Штатов.

О выделении Украине нового транша в размере 450 млн долл. сообщил в четверг, 23 июня, поздно вечером по Киевскому времени на брифинге в Белом доме представитель Пентагона Джон Кирби.

"США объявили о дополнительной помощи в сфере безопасности для Украины в размере 450 млн долл. В этот пакет входят РСЗО и боеприпасы", — сказал представитель Пентагона.

Проверенные новости о войне и не только – ищите в нашем Telegram

Кирби также отметил, что общая сумма помощи Украине с февраля 2022 года составила 6,1 млрд долл.

Вместе с тем в коммюнике, выпущенном Минобороны США, говорится, что в Украину будут направлены "четыре системы HIMARS, 36 тыс. снарядов, 18 боевых транспортных средств, 1,2 тыс. гранатометов, 2 тыс. пулеметов, 18 патрульных катеров, груз запчастей и другое оборудование".

Как сообщалось, на минувшей неделе американские СМИ со ссылкой на представителей Министерства обороны США сообщали, что Пентагон рассматривает возможность удвоить количество РСЗО HIMARS, отправленных в Украину.

Ранее мы писали о том, что такое М142 HIMARS и они помогут Украине.