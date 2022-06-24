Укр

Катера, РСЗО и боеприпасы: США выделяют Украине новый крупный транш военной помощи

Автор
Дмитрий Ищенко Дмитрий Ищенко
Дата публикации
Читати українською
Автор
181
Американская РСЗО HIRAMS
Американская РСЗО HIRAMS

США продолжают оказывать военную помощь Украине

Минувший четверг, 23 июня, ознаменовался не только информацией о поступлении в Украину первых РСЗО М142 HIMARS из обещанных Украине по программе ленд-лиза от США, но и анонсов нового крупного пакета военной помощи от Штатов.

О выделении Украине нового транша в размере 450 млн долл. сообщил в четверг, 23 июня, поздно вечером по Киевскому времени на брифинге в Белом доме представитель Пентагона Джон Кирби.

"США объявили о дополнительной помощи в сфере безопасности для Украины в размере 450 млн долл. В этот пакет входят РСЗО и боеприпасы", — сказал представитель Пентагона.

Проверенные новости о войне и не только – ищите в нашем Telegram

Кирби также отметил, что общая сумма помощи Украине с февраля 2022 года составила 6,1 млрд долл.

Вместе с тем в коммюнике, выпущенном Минобороны США, говорится, что в Украину будут направлены "четыре системы HIMARS, 36 тыс. снарядов, 18 боевых транспортных средств, 1,2 тыс. гранатометов, 2 тыс. пулеметов, 18 патрульных катеров, груз запчастей и другое оборудование".

Как сообщалось, на минувшей неделе американские СМИ со ссылкой на представителей Министерства обороны США сообщали, что Пентагон рассматривает возможность удвоить количество РСЗО HIMARS, отправленных в Украину.

Ранее мы писали о том, что такое М142 HIMARS и они помогут Украине.

Теги:
#Украина #США #Боеприпасы #Военная помощь #РСЗО