россия пошла на новое преступление в отношении Украины - СМИ

В рф, как обычно, все отрицают

Военно-морские силы россии получили приказ заминировать подходы к портам Одессы и Очакова, а также устье реки Днепр, чтобы заблокировать экспорт украинского зерна.

Об этом сообщило издание The Guardian со ссылкой на рассекреченные данные разведки США.

Сообщается, что устье Днепра уже начали минировать. Американская разведка считает, что россия целенаправленно отсекает и перекрывает морское сообщение с Украиной. Все это указывает на то, что блокада украинских портов — это стратегия россии.

"У нас есть информация о том, что Черноморский флот получил приказ эффективно блокировать украинские порты Одесса и Очаков. Мы можем подтвердить, что, несмотря на публичные заявления россии о том, что она не минирует северо-западную часть Черного моря, рф на самом деле размещает мины в Черном море возле Очакова. У нас также есть данные о том, что российские войска ранее заминировали реку Днепр", — сказал официальный представитель США.

Источник заявляет, что морской экспорт Украины жизненно важен для глобальной продовольственной безопасности.

Ранее сообщалось, что в Турции хотят организовать встречу представителей Украины, россии и ООН, чтобы решить вопрос зернового кризиса.

Напомним, москва не скрывает, что шантажирует мир блокировкой украинских портов. В ходе недавнего выступления президента рф владимира путина в рамках экономического форума в Петербурге прозвучала одна неочевидная фраза, которая демонстрирует истинный циничный план Кремля по выходу из-под санкций.