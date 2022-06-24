Россияне стягивают еще больше артиллерии и имеют локальные успехи: свежая карта боевых действий в Украине

Как и в предыдущие сутки, самые ожесточенные бои ведутся вблизи Северодонецка

В пятницу, 24 июня, британские разведчики показали новую карту боевых действий в Украине. Несмотря на то, что линия фронта остается почти неизменной, вражеская армия добивается локальных тактических успехов из-за превосходства в артиллерии, однако продлится это недолго, ведь Силы обороны Украины стали применять американские HIMARS.

Обновленную информацию опубликовало Министерство обороны Великобритании в собственном Twitter-аккаунте. Судя по карте, бои на восточном и южном направлениях Украины не утихают, но ВСУ не дают россиянам продвигаться вперед к их целям.

Карта боев в Украине 24 июня

Карта боев в Украине 23 июня

Между тем в обновленном обзоре ситуации в Украине британские разведчики отметили, что россия может использовать пилотов-наемников "Вагнера" в войне против украинцев, ведь российской армии не хватает подготовленных на нормальном уровне специалистов. В подтверждение этому привели факт, что пилотом сбитого 17 июня российского штурмовика Су-25 оказался именно "вагнеровец".

"Вероятно, это связано с сочетанием недостаточного количества должным образом подготовленного личного состава в россии и его боевых потерь", — говорится в обзоре.

По данным онлайн-карт, показывающих ситуацию на украинских фронтах, российские оккупанты 24 июня ударили ракетами по Северскому направлению. Под обстрелы попали Толстодубово, Бачевск, Глухов и Мануховка Сумской области.

Ситуация в Сумской области 24 июня

На Харьковском направлении российские войска обстреляли Харьков, Старый Салтов, Коробочкино, Печенеги, Дементиевку и Золочев. В результате обстрелов 2 человека погибли, а еще 10 получили ранения.

Ситуация в Харьковской области 24 июня

На Донбассе ожесточенные бои идут по всем направлениям. Так, на Славянском направлении российские оккупанты обстреляли Богородичное, Краснополье, Курульку, Красное, Родное и Красную Поляну.

На Северодонецком направлении российские войска из минометов, танков, гаубиц и РСЗО обстреляли Лисичанск, Северодонецк, Белую Гору, Волчеяровку, Спорное и Берестовое. Российская авиация нанесла авиаудары по Лисичанску и Боровскому. Бои в Северодонецке продолжаются.

На Авдеевском, Кураховском и Запорожском направлениях российская армия обстреляла украинские позиции вблизи Авдеевки, Уманского, Веселого, Новобахмутовки, Гуляйпольского, Белогорья и Староукраинки

Ситуация на Донбассе и Запорожье 24 июня

На Южнобужском направлении российская армия нанесла авиаудары вблизи Белой Криницы, украинская авиация нанесла ответные авиаудары. Также отмечается, что Силы обороны Украины впервые использовали американские системы залпового огня HIMARS.

Ситуация в Днепропетровской области 24 июня

Между тем представитель Минобороны Украины Александр Мотузяник сообщил, что российская армия увеличила количество авианалетов и продолжает бить ракетами по гражданской инфраструктуре украинских городов. Враг имеет значительные преимущества в артиллерии, что позволяет местами добиваться им определенных тактических успехов.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что горячими точками остаются — юг и юго-восток от Северодонецка. В частности, вражеская армия пытается оцепить ВСУ возле Лисичанска и взять под полный контроль Северодонецк. А ближайшие цели – города на Луганщине и удержание позиций на юге Украины.

Ранее "Телеграф" сообщал, что новостью пятницы, 24 июня, стало вынужденное отступление украинских военнослужащих с территории Северодонецка, которое регулярно обстреливается оккупантами.