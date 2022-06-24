Огромные очереди и военные с автоматами: как живет оккупированный Мелитополь (видео)

Как живет Мелитополь, оккупированный российскими войсками.

Уже почти четыре месяца, как Мелитополь Запорожской области оккупирован российскими войсками. Каждый день у мелитопольцев напоминает игру на выживание — все мысли только о том, как и где заработать денег, чтобы прокормить свою семью.

В распоряжении "Телеграфа" появилось видео из оккупированного Мелитополя, снятое 23 июня.

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Жители все сильнее сталкиваются с проблемами со снятием наличных денег и связью. За гуманитарной помощью, наличными и сим-картами выстраиваются огромные очереди. В городе нет работы, цены на продукты очень высокие.

Оккупанты постоянно навязывают "русский мир" жителям черешневой столицы. Российские военные ходят по городу с автоматами, а по улицах регулярно курсирует военная техника. На всех административных зданиях вывесили российские триколоры. Кроме того, на территории города начали раздавать номера для авто со старым запорожским гербом и надписью "TVR".

С каждым днем ситуация только усугубляется. На днях в сети появилась информация, что местные коллаборанты, заявили о необходимости введения смертной казни.

Кроме того, оккупанты пытаются переделать под себя образовательную систему, — студентов-контрактников подкупают переходом на бюджетную форму обучения, а школьников собирают для проведения непонятных тестов.