Враг может атаковать Лисичанск с нового направления: свежие карты боев в Украине

Украинские защитники мужественно держат оборону не только на востоке и юге

Российские оккупанты продолжают продвигаться на Луганщине после того как из Северодонецка отошли украинские военные. Защитники, вероятно, будут держать оборону на возвышенности вокруг Лисичанска.

Исследователи института изучения войны отмечают, что окружение украинских военных возле Лисичанска и атаки на трассы на северо-запад от города станут приоритетом для росвойск перед большим наступлением на Славянск. В этом направлении от Изюма они пытались наступать, но безуспешно.

На юге Украины врага беспокоят не только контрнаступления вдоль границы Херсонской и Днепропетровской областей, но и действия украинских партизан.

Карта боевых действий в Украине

Восток Украины

Оккупанты продолжают наступать на Лисичанск со стороны Волчеяровки и Белой Горы (с юга). Росвойска продолжают штурм Северодонецка, могли окружить часть украинских военных в Золотом и Горском. Оттуда был объявлен отход, исследователям не удалось установить сколько украинских защитников могли попасть в окружение. Трасса из Лисичанска в том направлении также захвачена врагом.

Карта боев на востоке Украины

В сторону Славянска россияне снова пытались атаковать, но их остановили в Богородичном и Долине. Аналитики предполагают, что враг может попытаться окружить Лисичанск также со стороны Лимана, а не штурмовать Славянск. Северск, который в 28 км к северо-западу от Лисичанска под огнем.

Карта боев вокруг Северодонецка

Харьков

Оккупанты пытаются не только сдержать ВСУ на пути к украинской границе, но и не дать продвинуться в сторону Славянска. Город и область под ракетным и артиллерийским обстрелом.

Карта боев вокруг Харькова

Юг Украины

На рубежах Херсонской и Днепропетровской и Херсонской и Николаевской областей идут контрнаступательные действия украинской армии. Враг отступает, но продолжает обстреливать с авиации и артиллерии. Под огнем оккупантов даже города в 20 км от Херсона — они пытаются остановить украинских военных любой ценой.

Карта боев на юге Украины

Пособники оккупантов из беларуси активизировались — ранее утро 25 июня началось с взрывов в Житомирской и Черниговской областях. За несколько часов до этого враг бомбил Львовщину и Харьковщину.

Как ранее писал "Телеграф", несмотря на обилие оружия, брошенного против Украины, россия так и не достигла своих целей даже на пятый месяц войны.