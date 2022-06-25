россия не сможет добиться успеха в войне в Украине

В августе война россии с Украиной, которая длится уже 122 дня подряд, достигнет переломного момента и уже к концу года активные боевые действия снизятся практически до нуля.

Об этом во время интервью в эфире "ITV news" рассказал руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. По его словам, в Украине не рассматривают никакие другие сценарии, кроме как восстановить свою территориальную целостность, вернувшись к границам 1991 года.

"До конца года активные боевые действия снизятся практически до нуля. Мы возобновим контроль над своими территориями уже в ближайшем будущем", – поделился своими прогнозами он.

Буданов отметил, что в настоящее время подавляющая часть успеха украинцев зависит от поддержки союзников. Также он добавил, что недавно Украина получила предложение от Великобритании по обучению десяти тысяч украинских военнослужащих.

"Поддержка Британии очень значительна. Это отличный пример сотрудничества и помощи", — пояснил он.

Кроме того, глава украинской разведки подчеркнул, что кровавый диктор владимир путин точно не добьется успеха в войне на украинских землях, добавив, что это противостояние закончится для россии катастрофой.

"путин не добьется успеха. Это трагедия, к которой он привел россию и Украину, и это закончится катастрофой для рф. Ничего другого", — подытожил Буданов.

Ранее "Телеграф" сообщал, как британский премьер Борис Джонсон заявил, что владимир путин планирует "сделать Грозный" в крупных городах Украины, стерев их с лица земли и не воспринимает серьезно мирные переговоры с Украиной. Кроме того, он считает, что победа россии повлечет за собой длительную экономическую катастрофу для всего мира.