Рада хочет разрешить еще одной категории граждан служить в ВСУ: о ком речь

Лица с инвалидностью могут проходить службу лишь по собственному желанию

В Верховной Раде предложили изменить законодательство, чтобы позволить людям с инвалидностью проходить службу в ВСУ.

Текст соответствующего законопроекта размещен на сайте парламента. Согласно положениям документа, лица с инвалидностью смогут попасть в армию, но только по личному желанию.

В пояснительной записке к документу указано, что в текущей версии законодательства существует разные трактовки понятия "быть призванным" из-за чего у лиц, которые получили отсрочку от мобилизации, могут возникать проблемы, если те хотят пойти в армию добровольцами.

"Для правильной трактовки и последующего использования нужно уточнить соответствующую правовую норму", — говорится в тексте пояснительной записки.

Если документ получит одобрение в парламенте, то для лиц с инвалидностью больше не будет преград, если они захотят пройти службу по месту приписки или фактического проживания.

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Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кто во время всеобщей мобилизации освобождается от призыва, берут ли в армию с "белым билетом" и кто из военнообязанных мужчин может выехать за границу после объявления военного положения.