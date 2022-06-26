У россиян есть успехи на Донбассе: свежие карты боев на фронтах

Враг продвигается на востоке и пытается прорваться на юге

Оккупанты взяли Северодонецк под полный контроль, бои идут в соседнем Лисичанске. Севернее и юго-восточнее Бахмута российским войскам также удалось продвинуться.

На Харьковщине ситуация для россиян сложилась несколько по иному. Севернее областного центра, сообщают исследователи Института изучения войны, идут позиционные бои. А на юго-востоке области продвигаться от Изюма к Славянску им не удается.

На юге враг пытается укрепить позиции и снова захватить освобожденную от россии территорию.

Карта боев в Украине

Восток Украины

Враг после отступления украинских военных из Северодонецка подбирается к южным окраинам Лисичанска. Оккупанты закрепляются не только в Северодонецке, но и в Сиротином, Вороновом, Боровском. В Лисичанске оккупанты дошли до желатиновой фабрике на окраине.

Карта боев вокруг Северодонецка

Восточнее Бахмута россияне также прорываются — бои идут в 15 км от города. С юго-востока враг подобрался еще ближе — продвинулись на километр в районе Роты и Вершины, в 10 км от Бахмута. Севернее Донецка также штурмовали, но украинские военные отбили нападение — нет подтверждения продвижения россиян в районе Ясиноватой, Константиновки, Марьинки, Каменки.

Карта боев на востоке Украины

Со стороны Изюма оккупанты пытаются наступать в сторону Славянска, но не продвигаются. Со стороны Лимана в направлении города продолжаются обстрелы и разведка.

Харьков

россия пытается улучшить позиции на севере от Харькова, обстреливала украинских военных в Цуповке, Казачьей Лопани, Верхнем Салтове и окрестностях других населенных пунктов. Областной центр под огнем из артиллерии и ракет, как и область.

Карта боев вокруг Харькова

Юг Украины

Россиянам хочется вернуть потерянные позиции на севере Херсонской области и они проводят локальные атаки, например Потемкино пытались вернуть уже дважды. В Запорожской области продолжают оборону и атакуют украинских защитников в Гуляйполе. В сторону Кривого Рога Днепропетровской области усилили артудары. Под огнем также и Николаевщина.

Карта боев на юге Украины

Накануне оккупанты устроили массированный ракетный обстрел Украины — тревоги звучали несколько раз в день. "Прилеты" были как по гражданской инфраструктуре, так и по военной. Есть погибшие.

Как сообщал "Телеграф", утро 26 июня началось также с массовой тревоги и взрывов — сообщается о попадании ракет в Киеве.