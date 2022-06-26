ВСУ отбили несколько штурмов по всей линии фронта, у россиян потери
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Оккупационные войска вели обстрелы практически по всем направлениям
Украинские военные продолжают стойко держать оборону и отбивать очередные попытки российских оккупантов вести наступление.
Как говорится в сводке Генштаба ВСУ за 26 июня, россияне предпринимали несколько попыток штурма позиций украинских защитников, но вместо того понесли серьезные потери.
Отмечается, что на Волынском и Полесском направлениях фиксируются попытки россиян готовить ДРГ на территории Беларуси для дальнейшей переброски их на территорию Украины.
На Сиверском направлении, противник продолжает держать подразделения на территории Брянской и Курской областей рф с целью сковывания украинских сил.
На Харьковском направлении враг обстреливал населенные пункты Русские Тишки, Чеполь, Чугуев, Золочев и Мосьпаново. Также там он пытался штурмовать позиции ВСУ в районе Дементиевки, но получил отпор.
На Славянском направлении оккупанты пытались вести наступление в районе Долины, Курульки и Мазановки, но понес потери и отступил.
На Донецком направлении противник продолжает попытки атаковать Лисичанск, для чего усиливает артиллерийскую группировку. В районах Лисичанска, Верхнекаменки, Лоскутовки и Волчаяровки россияне совершили обстрелы с применением артиллерии и авиации.
На Бахмутском направлении оккупанты применили тяжелую артиллерию близ Николаевки, Берестового, Покровского, Кодемы и Нью-Йорка.
В Генштабе подчеркнули, что при попытке штурма в районе населенного пункта Павловка россияне понесли значительные потери и были вынуждены отступить.
На Авдеевском, Кураховском и Запорожском направлениях россияне применили реактивную артиллерию для обстрелов объектов гражданской инфраструктуры и тыловых районов сил обороны.
На Южнобужском направлении противник пытался вернуть контроль над населенным пунктом Потемкино, однако не смог достичь целей и был вынужден отступить.
Как сообщалось ранее, утром 26 июня россия нанесла массированный ракетный удар по территории Украины. В частности ударам подверглись Киев и Черкассы. Кроме того две ракеты были перехвачены над Одессой.