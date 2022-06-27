россия пытается улучшить позиции: свежие карты боев в Украине

Оккупанты пытаются улучшить положение для атак по украинским защитникам

Пока россия меняет одного за одним представителей военного командования, войска оккупанта на фронте усиливают обстрелы, особенно по позициям на юге. Они также пытаются противостоять партизанскому движению "кошмаря" местное население.

Исследователи института изучения войны сообщают, что на фронте на востоке, россия продолжает укреплять контроль над последней крупной захваченной целью — Северодонецком и его окрестностями. Также враг продолжает наступление на южную часть Лисичанска.

Оккупанты пытаются сохранить контроль над трассой на Лисичанск из Бахмута, а также атаковать в сторону Славянска. Их атаки отбивают на северо-запад от города.

Карта боев в Украине

Восток Украины

Враг продолжает атаковать украинских военных в Лисичанске и его окрестностях. Сообщается, что бои идут в Приволье, Белой Горе, на территории желатинового комбината.

Карта боев около Северодонецка и Лисичанска

Атаки россии восточнее Бахмута вдоль трассы на Лисичанск направлены на контроль над шоссе. Штурм по земле оккупанты вели возле Берестова, Белогоровки, Клинового, Покровского. Активизировался враг и в районе Донецка, ведя на этом направлении позиционные бои и нанося удары ближе к Запорожской области.

Точки основных боев на Луганщине

Наступление россии к Славянску со стороны Изюма сдерживают, но оккупанты готовятся восстановить его также со стороны Лимана.

Харьков

Росвойска продолжают безуспешные попытки улучшить позиции севернее Харькова. Атака была направлена, в частности, на Дементьевку, которая находится в 20 км в сторону Белгорода. Город и область под ракетным и артиллерийским обстрелом.

Карта боев вокруг Харькова

Юг Украины

Росвойска пытаются не дать силам обороны Украины перегруппироваться, обстреливают позиции. Пытались снова захватить Потемкино. Интенсивность обстрелов выросла в полтора раза, част населенных пунктов в районе Давыдового Брода оккупанты сравняли с землей.

Обстрелы гражданской инфраструктуры продолжаются, как и желание россии доминировать в Черном море. На оккупированных территориях усилились фильтрационные мероприятия и фиксируют запугивания людей.

Карта боев на юге

Как ранее писал "Телеграф", россия обстреляла ракетами многие украинские города — под постоянным огнем Харьков, взрывы часто слышат в Одессе, Николаеве, накануне "прилетело" в Киев. На фоне этого появились сообщения о предоставлении Украине американской системы ПВО.