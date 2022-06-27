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Выезд женщин за границу во время военного положения: кто не имеет права покидать Украину

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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Военнообязанные женщины, воспитывающие самостоятельно детей, могут пересечь украинскую границу Новость обновлена 27 июня 2022, 13:29
Военнообязанные женщины, воспитывающие самостоятельно детей, могут пересечь украинскую границу

Разрешение на выезд украинок за границу во время войны регулируется общими правилами пересечения границы и законом о военном положении

В отличие от украинских мужчин, которые во время военного положения не имеют права покидать Украину, если им от 18 до 60 лет, и подлежат призыву, а в некоторых случаях мужчины могут призвать даже при наличии "белого билета", женщины же имеют право пересекать границы свободно. Впрочем, на них также распространяется действие Правил пересечения государственной границы гражданами Украины с соответствующими изменениями, обусловленными военным положением.

Так женщины не могут покидать территорию Украины, если они военнообязанны и подлежат всеобщей мобилизации. Впрочем, и из этого списка есть исключения. Все они прописаны в статье 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Речь идет о женщинах-военнообязанных, которые воспитывают детей своими силами, имеют детей-инвалидов, являются опекунами или усыновителями сирот, ухаживают за родственниками с инвалидностью и т.д.

Напомним, накануне был опубликован законопроект №7484, регулирующий вопрос выезда мужчин за границу во время военного положения на законодательном уровне. В настоящее время этот вопрос регулируется президентским указом. Также пограничники уточнили условия, при которых мужчины призывного возраста могут покидать Украину для выезда за гуманитарной помощью.

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#Украина #Война #Мобилизация #Жінки