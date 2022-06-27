Укр

Переговоры G7 по Украине: Ермак озвучил важные итоги

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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Переговоры G7 по Украине: Ермак озвучил важные итоги Новость обновлена 27 июня 2022, 13:38

Лидеры стран Большой семерки приняли решение о внедрении новых ограничений против российской федерации в рамках поддержки Украины в ее противостоянии агрессору.

Об этом в понедельник, 27 июня, сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак, объяснив подробнее, что все же ожидает в будущем кровавую россию по итогам переговоров представителей G7, в ходе которых обсуждали ситуацию вокруг Украины.

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