Переговоры G7 по Украине: Ермак озвучил важные итоги
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Лидеры стран Большой семерки приняли решение о внедрении новых ограничений против российской федерации в рамках поддержки Украины в ее противостоянии агрессору.
Об этом в понедельник, 27 июня, сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак, объяснив подробнее, что все же ожидает в будущем кровавую россию по итогам переговоров представителей G7, в ходе которых обсуждали ситуацию вокруг Украины.
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