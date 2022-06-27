Ракетный удар по Кременчугу: появилась реакция США

В Вашингтоне отреагировали на обстрел россиянами ТРЦ в Кременчуге

Российские оккупанты в понедельник, 27 июня, нанесли ракетный удар по торговому центру в Кременчуге, когда там находилось множество людей. На происшествие уже отреагировали в Вашингтоне.

Как сообщила в своем Твиттер посол США в Украине Бриджит Бринк, россия будет притянута к ответственности за свои зверства.

Она отметила, что из Кременчуга поступают ужасные фото и видео последствий ракетного удара по переполненном людьми торговом центре.

"Мир привлечет кремль к ответственности за зверства в Украине", — добавила она.

Как сообщалось ранее, ракетный удар был нанесен около 17:00 по ТРЦ "Амстор" в Кременчуге. По данным Офиса президента, внутри как раз находилось около тысячи человек.

Согласно последним данным в результате взрыва погибло по меньшей мере 11 человек еще около 40 получили ранения. В ГСЧС отметили, что площадь возгорания составила около 10 тысяч квадратных метров, а для ликвидации пожара задействовали 115 спасателей, 18 единиц техники и один пожарный поезд. Ликвидация последствий и разбор завалов продолжается, а потому не исключено, что число жертв возрастет.