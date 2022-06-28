Ракетный удар по ТЦ в Кременчуге: Совбез ООН проведет срочное заседание

Заседание пройдет вечером 28 июня

Совет безопасности ООН проведет внеочередное заседание после ракетного удара по торговому центру в Кременчуге.

Как сообщила в своем Твиттер постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфильд, Совбез соберется, чтобы обсудить зверства россиян против мирного населения Украины.

"Мы должны продолжать привлекать россию к ответственности", — написала она.

Заседание должно начаться 28 июня в 22:00 по киевскому времени. В нем также будет участвовать представитель Украины.

Вместе с тем в ООН уже отреагировали на ракетный удар по торговому центру.

Как передает Укринформ, спикер генсека Организации Стефан Дюжаррик назвал обстрелы ужасными.

"Любое нападение на торговый центр, – это, мягко говоря, ужасно. И это далеко от линии фронта", — сказал он.

Представитель ООН также напомнил о том, что накануне россия обстреляла Киев, а также отметил, что цивильная инфраструктура не должна становиться мишенью для ракет. Вместе с тем он выразил надежду, что переговоры между Украиной и россией продолжатся "несмотря на то, что происходит сегодня".

Как сообщалось ранее, ракетный удар по Кременчугу был нанесен 27 июня. Крылатая ракета попала в здание торгового центра, когда там находилось множество людей. В настоящее время разборы завалов продолжаются, однако уже известно о том, что погибли по меньшей мере 16 человек, а еще 59 получили ранения.

В россии происшествие пока официально не комментировали, но представитель страны-оккупанта при ООН уже успел отметиться циничным заявлением о "провокации".