Укр

россия пытается стянуть кольцо вокруг Лисичанска: свежие карты боев в Украине

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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"Подарки" для оккупантов Новость обновлена 28 июня 2022, 06:40
"Подарки" для оккупантов

Враг усиливает обстрелы по линии фронта

россия усиливает ракетный террор Украины — в Кременчуге — попали в торговый центр. Также оккупанты пытаются усилить окружение Лисичанска — двигаются на юго-запад от города в районе трассы от Бахмута.

Исследователи Института изучения войны отмечают, что перерезать пути сообщения с Бахмутом врагу не удалось. Тем не менее оккупанты продвигаются восточнее города.

Отбить атаки росвойск удалось севернее Славянска и на Харьковской линии фронта. На юге россияне уходят в оборону и пытаются доминировать на оккупированных территориях.

Карта боевых действий в Украине 28 июня 2022
Карта боев в Украине

Восток Украины

Ситуация в Лисичанске: враг пытается продвигаться к юго-западу от города, но отрезать пути снабжения им не удается. Атакуют в Лисичанске в районе желатинового завода. Оккупанты прорываются к трассе из Бахмута западнее Волчеяровки. Бахмутскую трассу пытаются захватить и в 30 км от города, украинские силы пол обстрелом.

Карта боевых действий Донбасс 28 июня 2022
Карта боев в Луганской области
Карта боевых действий Северодонецк 28 июня 2022
Бои в районе Северодонецка

В Кленовом идут бои, враг пытается добраться до трассы на Славянск на этом участке и укрепить позиции. Наступление россии отбивают, в частности в Мазановке и Долине. Вокруг Изюма усилились обстрелы, со стороны Лимана о наступлениях не сообщается.

Харьков

Харьков — крупнейший город Украины, среди тех, кто находится под постоянным огнем россиян. К северо-западу и юго-востоку от Харькова врагу пошел на штурм. Область все больше минируют, опасаясь украинского контрнаступления.

Карта боевых действий Харьков 28 июня 2022
Бои вокруг Харькова

Юг Украины

Российские войска пытаются укрепить оборону и выйти на более выгодные позиции, снова атаковали Потемкино, есть риск штурма оккупантами для выхода на границы области. Украинские силы продолжают наносить удары по Змеиному. Враг обстреливает инфраструктуру всех областей на юге страны. На захваченных территориях продолжается навязывание рубля как основной валюты.

Карта боевых действий юг 28 июня
Карта боев на юге

Ранее "Телеграф" писал, что на фоне мобилизационных учений Беларуси вдоль украинской границы и стягивания российской техники в регион, снова стал актуален вопрос участия РБ в войне не только предоставлением своей территории для ракетных ударов. Вступит ли Беларусь в войну — эксперты расходятся во мнениях. Подготовкой к такому сценарию могут стать российские провокации под чужим флагом.

Теги:
#Карта #Лисичанск #Война #Славянск