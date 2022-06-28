россия пытается стянуть кольцо вокруг Лисичанска: свежие карты боев в Украине

Враг усиливает обстрелы по линии фронта

россия усиливает ракетный террор Украины — в Кременчуге — попали в торговый центр. Также оккупанты пытаются усилить окружение Лисичанска — двигаются на юго-запад от города в районе трассы от Бахмута.

Исследователи Института изучения войны отмечают, что перерезать пути сообщения с Бахмутом врагу не удалось. Тем не менее оккупанты продвигаются восточнее города.

Отбить атаки росвойск удалось севернее Славянска и на Харьковской линии фронта. На юге россияне уходят в оборону и пытаются доминировать на оккупированных территориях.

Карта боев в Украине

Восток Украины

Ситуация в Лисичанске: враг пытается продвигаться к юго-западу от города, но отрезать пути снабжения им не удается. Атакуют в Лисичанске в районе желатинового завода. Оккупанты прорываются к трассе из Бахмута западнее Волчеяровки. Бахмутскую трассу пытаются захватить и в 30 км от города, украинские силы пол обстрелом.

Карта боев в Луганской области

Бои в районе Северодонецка

В Кленовом идут бои, враг пытается добраться до трассы на Славянск на этом участке и укрепить позиции. Наступление россии отбивают, в частности в Мазановке и Долине. Вокруг Изюма усилились обстрелы, со стороны Лимана о наступлениях не сообщается.

Харьков

Харьков — крупнейший город Украины, среди тех, кто находится под постоянным огнем россиян. К северо-западу и юго-востоку от Харькова врагу пошел на штурм. Область все больше минируют, опасаясь украинского контрнаступления.

Бои вокруг Харькова

Юг Украины

Российские войска пытаются укрепить оборону и выйти на более выгодные позиции, снова атаковали Потемкино, есть риск штурма оккупантами для выхода на границы области. Украинские силы продолжают наносить удары по Змеиному. Враг обстреливает инфраструктуру всех областей на юге страны. На захваченных территориях продолжается навязывание рубля как основной валюты.

Карта боев на юге

Ранее "Телеграф" писал, что на фоне мобилизационных учений Беларуси вдоль украинской границы и стягивания российской техники в регион, снова стал актуален вопрос участия РБ в войне не только предоставлением своей территории для ракетных ударов. Вступит ли Беларусь в войну — эксперты расходятся во мнениях. Подготовкой к такому сценарию могут стать российские провокации под чужим флагом.