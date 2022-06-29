"Мы учимся быстро": Резников рассказал, какое западное оружие уже освоили ВСУ

Украина получила огромную помощь от стран Запада

Украинские защитники после начала вторжения россии освоили множество новых видов вооружения и техники, включая и новейшие образцы.

Как рассказал глава Минобороны Алексей Резников, сейчас военнослужащие проходят подготовку во многих странах Европы сразу по ряду направлений.

Так он отметил, что основные усилия сфокусированы на подготовке специалистов по применению:

крупнокалиберной артиллерии (самоходной и буксируемой);

РСЗО;

средств артиллерийской разведки;

средств ПВО;

разных видов колесной и гусеничной техники;

систем разминирования;

разных типов кораблей и систем их вооружения.

С апреля тысячи военных получили подготовку в применении гаубиц М777 и FH-70, САУ М109, CAESAR, "Краб" и PzH 2000, а также РСЗО M142 HIMARS. Кроме того военные также освоили управление разными бронированными машинами вроде М113, FV-103, Bushmaster, Senator, Mastiff, Husky и Wolfhound.

Украинские военные уже осваивают РСЗО M270 и MARS II, а также проходят обучение по управлению:

зенитными установками Гепард 1A2;

минными тральщиками Sandown;

БТР VAB и БМП M80-A.

"Мы учимся. Учимся быстро. Так же быстро мы овладеем авиацией и другими видами высокотехнологичного вооружения. Кто в этом сомневался, уже изменил свое мнение", — добавил Резников.

Как сообщалось ранее, в западных СМИ появились сообщения, что украинские военные уже проходят обучение на норвежских комплексах ПВО NASAMS, которые США хотят передать Украине в следующем пакете военной помощи.