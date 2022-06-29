"Это сложнее, чем рак": Зеленский назвал главную болезнь путина (видео)

Украинский гарант прокомментировал болезни путина

российский диктатор владимир путин, развязавший кровавую войну в Украине 126 дней назад, действительно болен, однако его проблемы связаны не только со здоровьем. президент россии болен неуважением, захватом и пытками украинцев.

Об этом лидер Украины Владимир Зеленский заявил во время своего очередного интервью американскому изданию NBC. По словам украинского гаранта, путин действительно болен, но его "болезнь" носит более сложный характер, чем та, информацию о которой распространяют различные СМИ. Также он добавил, что эти же проблемы имеют и приближенные к лидеру рф лица.

"И это и есть болезнь. И, к сожалению, это вопрос не только одного человека. Я понимаю, что многие люди в окружении президента российской федерации, они именно больны из-за этого завышения амбиций, непонимания и неуважения к международному праву, просто к жизни людей", – сказал он.

Владимир Зеленский подчеркнул, что именно эта "болезнь" кровавого российского лидера наиболее опасна для Украины, а все остальное он считает простыми болтовней.

Ранее "Телеграф" сообщал, как накануне президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал удар российской армии по торговому центру в Кременчуге и показал кадры попадания вражеской ракеты.

Также следует напомнить, что украинский гарант заявил, что всех причастных к обстрелам мирных городов Украины россиян непременно найдут и привлекут к ответственности.