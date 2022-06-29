Вопрос уступок россии не стоит: у Зеленского отреагировали на нашумевшую статью

Украинский политик пристыдил некоторых западных чиновников

В команде президента Владимира Зеленского прокомментировали статью CNN, в которой говорилось о сомнениях высокопоставленных американских чиновников насчет успеха Украины в войне с россией.

Соответствующий пост на своем telegram-канале в среду, 29 июня, опубликовал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Подоляк отметил, что иногда в западных СМИ проскакивают публикации с антиукраинской риторикой касательно потенциальных итогов войны. Михаил считает, что за такими публикациями стоят западные политики, которые не верили, что Киев продержится хотя бы 3 дня, что в Украину будут доставлять тяжелое вооружение, что Европа введет нефтяное эмбарго.

Советник главы ОП добавил, что реальность совсем другая. Теперь лидеры западного мира хотят, чтобы президент рф владимир путин позорно проиграл войну, а целью Украины является возвращение всех временно оккупированных территорий. Для ее осуществления, по словам Подоляка, необходимо конкретное количество тяжелого оружия.

"Украина вернет временно оккупированные территории военным путем. Это не "успокаивающая мантра" и не политический лозунг, чистая математика и военный расчет. Все, что для этого нужно – конкретное количество позиций конкретной тяжелой техники для формирования паритета вооружения", — заключил Подоляк.

Ранее Подоляк отметил, что российский диктатор путин опять "всех переиграл" из-за вступления Швеции и Финляндии в НАТО.

Напомним, Подоляк недавно потроллил главу мид рф Сергея Лаврова.