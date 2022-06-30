Укр

Поможет перейти к наступлению: Британия удвоит военную помощь Украине

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Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Комплекс ПВО Starstreak
Комплекс ПВО Starstreak

Больше оружия выделили только США

Власти Великобритании решили удвоить усилия по помощи Украине и намерены выделить еще 1 миллиард фунтов стерлингов (35,8 млрд. гривен) на оружие для ВСУ.

Как сообщает Bloomberg, об этом сообщили в офисе премьера страны Бориса Джонсона. Отмечается, что о выделении средств будет объявлено на саммите НАТО в Мадриде 30 июня.

Отмечается, что выделенные средства помогут украинским защитникам получить необходимое вооружение, чтобы перейти от обороны от наступления российских оккупантов к наращиванию наступательных операций.

Средства пойдут на закупку систем ПВО, беспилотников, средств радиоэлектронной борьбы и другого оборудования для украинских военнослужащих.

Великобритания с начала полномасштабного российского вторжения в Украину передала нашей стране экономической и гуманитарной помощи на сумму 1,5 млрд фунтов и еще 1,3 миллиарда на военные нужды.

По словам правительства страны, большую военную поддержку Украина получила лишь от США.

Как сообщалось ранее, во время саммита НАТО Германия и Нидерланды заявили, что передадут Украине дополнительные САУ Panzerhaubitze 2000, кроме того о поставках дополнительных САУ Caesar объявила и Франция.

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