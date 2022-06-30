россия на Донбассе не остановится: свежие карты боев в Украине
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Оккупанты пытаются продавить украинскую оборону на востоке сразу в нескольких местах
Российские военные продолжают наступать в Лисичанске — бои ведутся уже на южных окраинах города. Не останавливаются оккупанты и восточнее Бахмута, в наступлении на Славянск и попытках продвижения на территории Харьковской области.
Аналитики Института изучения войны отмечают, что это свидетельствует о желании россии продолжить завоевания в Украине, а не ограничиваться Донбассом. Подобные цели ранее декларировал кремль, хотя неясно как в это вписывается концепция оккупации юга Украины.
Украинские военные продолжают атаковать врага на юге, россияне укрепляют оборону.
Восток Украины
Враг наступает на Лисичанск со стороны Волчеяровки-Верхнекаменки — это в 5 км от города. На юго-восточных и юго-западных окраинах уже идут бои. Российские источники также заявили о форсировании Северского Донца на северо-запад от Лисичанска — угроза идет и с той стороны.
Оккупанты продолжают укрепляться восточнее Бахмута в пределах 15 км от города. Исследователи считают, что они могут воспользоваться трассой.
В сторону Славянска враг выступал как со стороны Изюма, атакую вдоль той же трассы на Бахмут, которая попала в сферу из интереса южнее. Они пытаются обойти сеть водохранилищ в районе и обстреливают рядом с ними.
Харьков
Оккупанты все еще хотят захватить территории севернее Харькова. Бои идут за Дементьевку, Великие Проходы, Цуповку, Питомник, Русскую Лозовую. Харьков и окрестности под обстрелом. Исследователи института изучения войны полагают, что россия нацелена на контроль не только за Донбассом, но и другими украинскими землями.
Юг Украины
Враг захватил Шевченково на западе Донеччины, обстреливает украинские позиции в Запорожской, Николаевской, Днепропетровской областях. К местам контрнаступлений стягивает силы.
Ранее "Телеграф" писал, что на южной точке Украины — острове Змеиный продолжают взрываться оккупанты, но в Черном море все равно опасно.