россия на Донбассе не остановится: свежие карты боев в Украине

Оккупанты пытаются продавить украинскую оборону на востоке сразу в нескольких местах

Российские военные продолжают наступать в Лисичанске — бои ведутся уже на южных окраинах города. Не останавливаются оккупанты и восточнее Бахмута, в наступлении на Славянск и попытках продвижения на территории Харьковской области.

Аналитики Института изучения войны отмечают, что это свидетельствует о желании россии продолжить завоевания в Украине, а не ограничиваться Донбассом. Подобные цели ранее декларировал кремль, хотя неясно как в это вписывается концепция оккупации юга Украины.

Украинские военные продолжают атаковать врага на юге, россияне укрепляют оборону.

Карта боев в Украине

Восток Украины

Враг наступает на Лисичанск со стороны Волчеяровки-Верхнекаменки — это в 5 км от города. На юго-восточных и юго-западных окраинах уже идут бои. Российские источники также заявили о форсировании Северского Донца на северо-запад от Лисичанска — угроза идет и с той стороны.

Карта боев в Луганской области

Оккупанты продолжают укрепляться восточнее Бахмута в пределах 15 км от города. Исследователи считают, что они могут воспользоваться трассой.

Карта боев в районе Северодонецка

В сторону Славянска враг выступал как со стороны Изюма, атакую вдоль той же трассы на Бахмут, которая попала в сферу из интереса южнее. Они пытаются обойти сеть водохранилищ в районе и обстреливают рядом с ними.

Харьков

Оккупанты все еще хотят захватить территории севернее Харькова. Бои идут за Дементьевку, Великие Проходы, Цуповку, Питомник, Русскую Лозовую. Харьков и окрестности под обстрелом. Исследователи института изучения войны полагают, что россия нацелена на контроль не только за Донбассом, но и другими украинскими землями.

Карта боев вокруг Харькова

Юг Украины

Враг захватил Шевченково на западе Донеччины, обстреливает украинские позиции в Запорожской, Николаевской, Днепропетровской областях. К местам контрнаступлений стягивает силы.

Карта боев на юге

Ранее "Телеграф" писал, что на южной точке Украины — острове Змеиный продолжают взрываться оккупанты, но в Черном море все равно опасно.