Бились до последнего: почему россии так нужен был остров Змеиный (карта)

В сражении за Змеиный утонул далеко не один корабль рф

Одной из главных новостей четверга, 30 июня, стал выход оккупационных войск с украинского острова Змеиный в Черном море.

Ожесточенные бои за этот клочок суши велись долгие месяцы и возле него затонуло множество единиц техники. На фоне этого "Телеграф" решил объяснить, почему же так важен этот остров.

Остров Змеиный находится в Черном море в 37 километрах от берега и в 120 километрах от Одессы, а его площадь составляет всего 17 гектаров.

Остров Змеиный на карте

У острова очень богатая история. В частности, по древнегреческим легендам его подняла с моря богиня Фетида для своего сына Ахиллеса, там было его святилище, и именно там находится его могила.

Змеиный остров далеко не единожды менял хозяев, однако в итоге стал территорией Украины и вокруг него проходит линия разграничения морских зон Украины и Румынии.

Еще во времена СССР на острове создали радиолокационную роту противовоздушной обороны и пограничный пункт.

Остров Змеиный в 2021 году

Как ранее рассказывал "Телеграфу" советник главы Одесской ОВА Сергей Братчук, для рф так важен остров Змеиный, поскольку на нем можно развернуть мощный ударный плацдарм для атак против Украины.

А в украинской разведке уточняли, что тот, под чьим контролем находится Змеиный, может контролировать движение судов в акватории Черного моря.

24 февраля 2022 года в первые часы полномасштабного вторжения россии в Украину, к острову подошел крейсер "Москва" и потребовал у украинских пограничников сдаться, — те послали русский военный корабль по известному направлению, что навсегда вошло в историю как пример мужества украинского народа.

К сожалению, одной смелостью против агрессора устоять не удалось, потому вскоре остров Змеиный перешел под контроль рф.

За четыре месяца войны ВСУ множество раз наносили удары по группировке врага на Змеиному, но те раз за разом стягивали новую военную технику и только 30 июня все же сбежали с острова, назвав это "жестом доброй воли".