Верят в ВСУ и не хотят уезжать: как жители Славянска выживают под постоянными обстрелами (видео)

Как выживают люди в прифронтовом городе — видел журналист "Телеграфа".

Город Славянск Донецкой области с начала полномасштабного российского вторжения находится под постоянными обстрелами оккупантов. Так, 27 июня российские силы нанесли еще один ракетный удар по городу, в результате чего есть погибшие и раненные.

В Славянске нет газа и централизованной подачи воды, а звуки обстрелов с каждым днем здесь слышны все громче и громче. Но не смотря на то, что линия фронта приближается, в городе остается около 23-24 тысяч человек, среди которых 4 тысячи – дети. Власти призывают людей эвакуироваться, пока это возможно.

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Корреспонденту "Телеграфа" удалось побывать в прифронтовом городе и пообщаться с местными жителями.

Людям приходится готовить еду на печи во дворе, а воду брать из баков.

Местная жительница рассказала, что не может уехать, так как у нее проблемы со здоровьем. Женщина верит, что ВСУ защитят город и Украина победит. Вспоминая недавние обстрелы города, пенсионерка говорит, что было очень тяжело и даже вспоминать не хочется.

Еще один местный житель рассказал, что все, кто мог, уже выехали с города. Сам мужчина не может эвакуироваться, так как у него больная мать.

С наступление сумерек город начинают обстреливать, слышны звуки взрывов.

Видео: Ян Доброносов

Отметим, что согласно данным Генштаба ВСУ, на славянском направлении враг ведет штурмовые действия с целью выхода на рубеж Богородичное – Краснополье и создания условий для дальнейшего наступления на Барвинково и Славянск.

Как свидетельствуют свежие карты боевых действий, наступая на Славянск оккупанты пытаются продвинуться на территорию Харьковской области.