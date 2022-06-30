Как сходить на пляж без вреда здоровью: советы врача

Качество воды на многих пляжах в Украине совсем не способствует укреплению здоровья, а наоборот, несет в себе угрозу

Летний отдых дает заряд здоровью на весь год. Солнце, морская вода, фрукты помогают укрепить иммунитет и обновить организм. Однако врачи предостерегают от угроз, которые подстерегают нас во время отдыха на воде.

На пляже мы можем столкнуться с инфекциями, микробами, грибками, говорит бактериолог Оксана Вольская, сообщает omore.city.

По словам врача, первое с чем сталкивается человек на пляже – это песок. Здесь вы можете заразиться гельминтами или подхватить грибок.

Симптомы заражения гельминтами:

головная боль

кашель

расстройство желудка

чувствительность зубов

Лечение может назначить только врач после исследования типа гельминтов.

Симптомы грибкового заражения:

воспаление ногтей

зуд и шелушение кожи стопы

волдыри

Лечение может назначить только врач, определив, какой именно грибок вас поразил.

Чем опасна вода?

В воде, по словам Вольской, нас ждет "коктейль микробов". Его разнообразие зависит от степени загрязненности воды, в том числе и фекальной. В такой воде можно заразиться рота- или энтеровирусом, сальмонеллой, стафилококком или же кишечной палочкой.

Симптомы ротавируса, сальмонеллы, стафилококка, кишечной палочки:

тошнота

рвота

диарея

расстройства пищеварения

слабость, сонливость

повышение температуры до 40 градусов

Оксана Вольская предостерегает от самолечения, ведь промедление с квалифицированной медпомощью приводит к быстрому обезвоживанию организма.

Как уберечься?

Врач-бактериолог предлагает несколько простых правил, которые помогут снизить риск инфицирования во время отдыха:

выбирайте для отдыха места максимально удаленные от промышленных предприятий;

Убедитесь, что ваш пансионат или отель подключен к центральной канализации. В противном случае есть риск, что канализация сбрасывается в воду;

на пляже носите обувь;

не ныряйте с головой и не глотайте воду;

не делайте маникюр и педикюр перед купанием. Ведь микротравмы кожи повышают риск заражения;

не пользуйтесь мокрыми лежаками, на которых недавно лежал;

После пляжа обязательно примите душ и помойте обувь.

Профилактикой болезней, которые можно подхватить на пляже, может быть лишь заранее сформирован крепкий иммунитет, считает врач. Для этого еще с зимы нужно правильно питаться.