Как сходить на пляж без вреда здоровью: советы врача
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Качество воды на многих пляжах в Украине совсем не способствует укреплению здоровья, а наоборот, несет в себе угрозу
Летний отдых дает заряд здоровью на весь год. Солнце, морская вода, фрукты помогают укрепить иммунитет и обновить организм. Однако врачи предостерегают от угроз, которые подстерегают нас во время отдыха на воде.
На пляже мы можем столкнуться с инфекциями, микробами, грибками, говорит бактериолог Оксана Вольская, сообщает omore.city.
По словам врача, первое с чем сталкивается человек на пляже – это песок. Здесь вы можете заразиться гельминтами или подхватить грибок.
Симптомы заражения гельминтами:
- головная боль
- кашель
- расстройство желудка
- чувствительность зубов
Лечение может назначить только врач после исследования типа гельминтов.
Симптомы грибкового заражения:
- воспаление ногтей
- зуд и шелушение кожи стопы
- волдыри
Лечение может назначить только врач, определив, какой именно грибок вас поразил.
Чем опасна вода?
В воде, по словам Вольской, нас ждет "коктейль микробов". Его разнообразие зависит от степени загрязненности воды, в том числе и фекальной. В такой воде можно заразиться рота- или энтеровирусом, сальмонеллой, стафилококком или же кишечной палочкой.
Симптомы ротавируса, сальмонеллы, стафилококка, кишечной палочки:
- тошнота
- рвота
- диарея
- расстройства пищеварения
- слабость, сонливость
- повышение температуры до 40 градусов
Оксана Вольская предостерегает от самолечения, ведь промедление с квалифицированной медпомощью приводит к быстрому обезвоживанию организма.
Как уберечься?
Врач-бактериолог предлагает несколько простых правил, которые помогут снизить риск инфицирования во время отдыха:
- выбирайте для отдыха места максимально удаленные от промышленных предприятий;
- Убедитесь, что ваш пансионат или отель подключен к центральной канализации. В противном случае есть риск, что канализация сбрасывается в воду;
- на пляже носите обувь;
- не ныряйте с головой и не глотайте воду;
- не делайте маникюр и педикюр перед купанием. Ведь микротравмы кожи повышают риск заражения;
- не пользуйтесь мокрыми лежаками, на которых недавно лежал;
- После пляжа обязательно примите душ и помойте обувь.
Профилактикой болезней, которые можно подхватить на пляже, может быть лишь заранее сформирован крепкий иммунитет, считает врач. Для этого еще с зимы нужно правильно питаться.
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