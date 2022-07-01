"Ситуация сложная": Данилов назвал самые "горячие" точки на Донбассе

На Донбассе самая сложная ситуация вокруг Лисичанска, но непросто не только там

Тяжелые оборонительные бои с российскими оккупантами на Донбассе продолжаются и в настоящее время наиболее тяжелой ситуация является в районе Лисичанска Луганской области.

Об этом в четверг, 30 июня, вечером заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире телепередачи Говорит большой Львов.

"У нас очень сложная ситуация по Лисичанску, и мы этого не скрываем", — сказал он.

По его словам, российское командование хочет как можно скорее отрапортовать в кремль о захвате всей Луганской области, поэтому каждый день бросает на Лисичанск все новые и новые силы.

Секретарь СНБО также рассказал, что 30 июня состоялось заседание ставки верховного главнокомандующего, на котором проговаривались вопросы касательно обстановки по всему фронту.

"У нас непростая ситуация в Харьковской области у города Изюм", — добавил Данилов.

По его словам, со стороны Изюма рф пытается развить наступление на Славянск (Донецкая обл.).

В этом контексте Данилов заявил, что получаемая Украиной от стран Запада помощь, все еще недостаточна для паритета в тяжелом вооружении с оккупантами.

"Будем думать, что в ближайшее время этот паритет будет достигнут, и тогда наши военные будут иметь больше возможностей бить врага", — сказал он.

Как сообщалось, по состоянию на утро 30 июня российские оккупанты пытались продавить украинскую оборону на востоке сразу в нескольких местах.