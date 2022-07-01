Россияне имеют успехи под Лисичанском, но терпят поражение на юге: свежие карты боев

Донбасс остается наиболее сложным участком, где ведутся активные боевые действия

Украина начинает июль с хорошими и плохими новостями с фронта. Освобождение острова Змеиный от российских оккупантов накануне стало духоподъемным фактом для большинства украинцев, однако россияне продолжают давить на других направлениях. Так, среди прочего ведутся активные сражения за Лисичанск, захватчики пытаются наступать под Бахмутом и Славянском. Одновременно с этим продолжаются ракетные удары по южным областям.

Больше деталей, а также подробные свежие карты боев в Украине опубликовали аналитики американского Института изучения войны. Эксперты изучили множество источников, чтобы создать наиболее актуальную картину происходящего на фронте.

Наибольшая активность проявляется оккупантами на востоке Украины — под ударом Луганщина и Донеччина. Также не оставляют "без внимания" российские солдаты и северную часть Харьковской области, пытаясь восстановить контроль над частью ранее оккупированных населенных пунктов.

Карта свежих боев в Украине 1 июля

Донбасс

Как известно, российским захватчиком удалось успешно продвинуться возле Лисичанского нефтеперерабатывающего завода. Главная причина атаки на это предприятие — имеющиеся возможности затем проникнуть непосредственно в сам город, контролируемый ВСУ.

Актуальные карты боев на Луганщине 1 июля

Россияне утверждают, что с северо-запада на Лисичанск движутся подразделения "кадыровцев", которым, ко всему прочему, удалось удачно форсировать речку Северский Донец.

Также ведутся серьезные бои рядом с Бахмутом, где противник имеет преимущество в силе и технике. Однако украинские защитники держат оборону, что не позволяет захватчикам продвинуться дальше. Так, поражение вражеская армия понесла, попытавшись установить контроль над населенными пунктами Клиново и Новолуганское. Также отбиты атаки в направлениях Николаевка-Спирне и Владимировка-Покровское.

Актуальные карты боев в районе Северодонецка 1 июля

Остается под ударом и Славянск, который является еще одной "крепостью", так и не покорившейся россиянам. Россияне стараются атаковать с юго-востока, для чего им нужно обходить водохранилища, которых много в этом районе. Велись бои в Краснополье и Богородичном. Также был нанесен авиаудар по инфраструктуре самого Славянска.

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Харьковщина

Актуальная карта боев за Харьков 1 июля

Некоторые сражения продолжаются в непосредственной близости к областному центру — около 20 километров к Харькову. Речь идет о боях за Дементеевку, которые являются весьма ожесточенными, ведь ни одна из сторон не хочет уступать.

Также сообщается о ряде столкновений на линии населенных пунктов Уды, Продянка, Цупивка и Великие Проходы.

Юг

Актуальная карта боев за Херсон 1 июля

Главная цель российских оккупантов на южном направлении — держать оборону. После вынужденного отступления в Черном море от Змеиного острова россиянам нужно попытаться удержать лицо хотя бы на суше. Поэтому активизировались обстрелы подконтрольной части Запорожской области, россияне продолжают бить авиаснарядами по Одесской, Николаевской и Днепропетровской областях.

Вместе с этим продолжается пропагандистская работа на временно оккупированных территориях, чтобы посеять как можно больше неправды и паники.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что, вероятно, в отместку за побег со Змеиного российские оккупанты в ночь на 1 июля совершили ракетную атаку на Одесскую область. В ее результате пострадал многоэтажный дом, известно минимум о 10 погибших.