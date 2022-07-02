Подоляк объяснил, зачем россия увеличила количество ракетных ударов по Украине

Агрессор изменил тактику, поэтому мощнее атакует ракетами мирные украинские города

российская федерация, уже 129 дней подряд ведущая кровавую войну на украинских землях, начала мощнее атаковать ракетами города для того, чтобы запугать население и склонить руководство страны вернуться к переговорному процессу.

Об этом советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал в своем интервью для издания "24 канал", отметив, что агрессор решил изменить тактику и усилить ракетные удары по мирным украинским городам, ведь с военной точки зрения, очевидно, армия рф воюет не слишком качественно.

По словам политика, враг изменил концепцию, в рамках которой хочет запугать население Украины и склонить его к масштабным паническим атакам. россия рассчитывает, что жители страны начнут давить на власть, провоцируя ее вернуться к переговорам и пойти на уступки.

Читайте также: Категория Украина "Это страна стукачей и вертухаев": Подоляк рассказал, почему Украина не пойдет на уступки россии Украина продолжает отстаивать свои позиции и четко отдает себе отчет, что россия — это та страна, от которой можно получить "нож в спину"

"С одной стороны, они совершенно не учитывают, как на это реагирует мир на эти бесчеловечные атаки крылатыми ракетами жилых кварталов. Они заставляют наших людей давить на правительство, чтобы те сказали" пойдем на какие-то территориальные уступки. С другой стороны, россияне вкладывают деньги в свое пророссийское лобби на политических рынках других стран для того, чтобы они тоже говорили, "давайте как-то войну кончать", — объяснил Подоляк.

Также он добавил, что из-за этих атак Украине нужна не только противовоздушная оборона, но и система противоракетной обороны. Советник убежден, что именно это и является ключевым фактором, способным преодолеть новую концепцию войны с россией.

Напомним, что накануне кровавая россия нанесла очередной ракетный удар по Одесской области. В результате мощного обстрела Сергеевки десятки человек получили ранения и 17 погибли.

Ранее "Телеграф" также сообщал, как оккупационная армия россии обстреляла город Днепр.