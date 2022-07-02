Мы не сможем вернуть детей: Денисова указала на серьезные угрозы из-за депортации украинцев в рф

В большинстве случаев украинцы попадают на территорию страны-агрессора без документов

Пытаясь вернуть детей, насильно вывезенных оккупантами в россию, Украина может столкнуться с серьезными проблемами.

Об этом экс-уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова рассказала в своем интервью специально для "Телеграфа", комментируя ситуацию насчет депортации большого количества жителей Украины на территорию россии.

По ее словам, сейчас в россии разработали специальные методические рекомендации по поводу того, как будут учиться украинские дети, пытаясь полностью уничтожить их украинскую идентичность. Кроме того, россияне приступили к разработке упрощенной процедуры усыновления детей из Украины и эту систему точно запустят, как и упрощенную процедуру предоставления российского гражданства. Как только процедура усыновления будет завершена, Украина уже не сможет вернуть своих детей.

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Денисова отметила, что с начала полномасштабного вторжения рф Украина потеряла более 2,1 миллиона граждан, которые были вывезены оккупантами на территорию российской федерации. 340 тысяч из них – это дети. Соответствующие данные, отмечает она, отчасти подтверждают и в ООН.

Обычно те украинцы, которые оказались на территории россии, были депортированы туда без документов.

"Небезразличные россияне, которые им помогают, в некоторых таких лагерях делали опрос относительно количества желающих уехать. Потом этот список присылали мне, я его посылала в нашу миграционную службу. Там подтверждали, что это действительно украинцы. И передали эти списки украинцев в Нарву (город в Эстонии, на границе с россией – редакцией). Тогда эти россияне покупали билеты украинцам, а затем они могли поехать в Нарву. Через этот пункт пропуска оказались в Эстонии. Это механизм, который можно применять массово, если бы международная группа заработала. К сожалению, оформить ее у меня времени не хватило", – объяснила Денисова.

Бывший омбудсмен также добавила, что сейчас крайне важно подписание меморандума с посольством любого государства мира, имеющего дипломатические отношения с Украиной, для того, чтобы они предоставляли консульские услуги украинцам в россии и выдавали им виды на возвращение.

Денисова отмечает, что граждане Украины, который оккупанты принудительно вывезли в рф, подвергаются там фильтрации и самостоятельно выехать с территории страны-агрессора не могут. По ее словам, фильтрации избегают только граждане, имеющие документы, выданные так называемыми "лнр" и "днр".

"Представители ФСБ проводят осмотры, ищут татуировки, телефоны, спрашивают об отношении к спецоперации россии. Все, кто прошел фильтрацию — вывезены по всей россии. Не прошедшие фильтрацию люди либо попадают в концлагеря, либо в тюрьму, либо их вывозят в неизвестном направлении", — подытожила она.

Ранее "Телеграф" сообщал, что оккупационная армия рф вывозит украинцев на территорию своей страны, после чего селят их в фильтрационные лагеря, откуда отправляют в экономически депрессивные районы россии.