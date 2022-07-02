Ракетный удар по Одесчине: циничный рассказ минобороны рф о "постановке" вызвал шквал гнева в сети

В россии выдали очередную ложь об обстрелах Одесской области

После ракетных ударов по Одесской области российское минобороны выдало очередную порцию циничных заявлений о том, что фотографии тел погибших мирных жителей являются якобы "постановкой", а готовилась она при поддержке Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

Соответствующее заявление сделал глава Межведомственного координационного штаба россии по гуманитарному реагированию михаил мизинцев, сообщают росСМИ.

По его словам, для реализации "провокации" в Одессу были доставлены около 20 представителей западных СМИ и сотрудников ЮНИСЕФ. В частности он заявил, что планировалось провести "инсценировку" удара по социальному объекту, а для этого была нанята "массовка", которой заплатили по 500 долларов за то, что те сыграют роль пострадавших и погибших.

Также представитель страны-оккупанта повторил любимый тезис российской пропаганды, о том, что россияне якобы не наносят ударов по цивильным объектам.

Пользователи сети молчать, услышав столь циничную ложь, не стали и высказали все, что думают о заявлениях россиян.

Как сообщалось ранее, 1 июля россияне нанесли ракетный удар по пгт Сергеевка в Одесской области. Вследствие обстрела была разрушена база отдыха и расположенная рядом жилая многоэтажка. Согласно последним данным жертвами атаки россиян стал 21 человек, еще 38 были госпитализированы с ранениями.