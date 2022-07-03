Украинцам разрешат покупать пистолеты: в МВД рассказали, когда

Сейчас в Раде обсуждаются изменения для рассмотрения документа по втором чтении

Во время войны, когда многие украинцы приобрели себе оружие для самозащиты, особо актуальным стал вопрос разрешения на владение короткоствольным оружием. Согласно заверениям советника руководителя МВД Виктора Андрусива, подобная опция в Украине совершенно легально будет доступна уже с 2023 года.

Как отметил чиновник в личном Telegram-канале, при общем голосовании через портал "Дия" желание получить право на свободное ношение пистолета для самозащиты высказали около 70% респондентов. К этому решили прислушаться вышестоящие представители власти, которые сейчас работают над внесением важных правок в документ, предоставляющий подобное право. Нардепы должны рассмотреть его на одном из заседаний уже во втором чтении.

Андрусив уверен, что закон будет проголосован в ближайшие несколько месяцев — летом или осенью. После этого нас ожидает "настройка" организационных моментов, к примеру создание необходимых реестров оружия.

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"Возможно, будут внесены дополнительные решения, чтобы мы могли сохранять контроль за оборотом оружия", — предупреждает он.

Под этим подразумевается возможность проверить, кому принадлежит тот или иной пистолет, улучшить сам процесс регистрации, а также установка определенных сроков, в которые имеющий оружие человек должен проходить проверки.

Напомним, что идею с легализацией короткоствольного оружия в МВД поддерживали уже давно. Актуальность этого вопроса выросла в разы после начала полномасштабного вторжения россии в Украну, когда многим захотелось иметь под рукой оружие для самозащиты.