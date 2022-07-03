"Украина ничего не отдает": Зеленский объяснил, почему ВСУ вышли из Лисичанска

Оккупанты имеют значительный перевес в реактивной артиллерии на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему ВСУ отошли из Лисичанска и когда украинские защитники освободят город от российской оккупации.

В своем традиционном видеообращении по итогу 3 июля, Зеленский отметил, что тактика ВСУ вместе с поставками современного оружия позволят вернуть украинский флаг во все оккупированные города и поселки.

"Сегодня российская армия в который раз жестоко обстреляла Славянск, Краматорск, Харьков из реактивной артиллерии систем "Смерч". Только в Славянске в списке погибших 6 человек, около 20 ранены", — сказал он.

По его словам, у россиян достаточно реактивной артиллерии, чтобы сравнять с землей город за городом, а на Донбассе они собрали всю свою огневую мощь. Кроме того, он подчеркнул, что ежесуточно они запускают десятки тысяч снарядов лишь на одном участке фронта.

При этом Зеленский добавил, что ВСУ уничтожают потенциал оккупантов "расчетливо и мощно", а новейшее оружие от союзников, вроде РСЗО HIMARS, им в этом помогает.

Также президент подчеркнул, что главным приоритетом Украины остается сохранение жизней военнослужащих, а потому если руководство армии решило вывести войска с определенного участка, то это было сделано не просто так. Кроме того, он подчеркнул, что ВСУ обязательно смогут освободить захваченные города, включая и Лисичанск.

"Украина ничего не отдает, а когда кто-то в Москве что-то рассказывает про Луганскую область, пусть они вспомнят о своих докладах и обещаниях перед 24 февраля. Пусть они реально оценят, что имеют на это время и сколько за это заплатили", — сказал Зеленский.

Как сообщалось ранее, днем 3 июля Зеленский во время брифинга с премьером Австралии рассказал, что не исключает, что россиянам удастся оккупировать всю Луганскую область.