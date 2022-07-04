В Украине отменили "нулевую растаможку", но не полностью: какие авто можно ввезти без пошлины

Шмигаль подробно объяснил, какие возможности будут иметь украинцы после отмены льгот на растаможку "евроблях"

В Украине с 1 июля отменили возможность нулевого растаможивания автомобилей, однако оставили за украинцами право бесплатно ввозить в страну электрокары и машины для фронта в виде гуманитарной помощи.

Соответствующую информацию обнародовал премьер-министр Денис Шмигаль в интервью для издания LB.ua. По его словам, отмена НДС на импорт, аннулирование акцизного налога и въездной пошлины на машины из-за границы в марте он не считает ошибкой, ведь благодаря открытой таможне Украине удалось расширить коридор для импорта и экспорта после блокирования портов россией.

Учитывая, что на сегодняшний день работу удалось стабилизировать, отметил Шмигаль, правительство приняло решение возобновить действие довоенной системы растаможки "евроблях".

Кроме того, премьер добавил, что после принятия этого закона Рада планирует внедрить электронную регистрацию и растаможку ввозимых из других стран автомобилей. Это можно будет сделать через "Дию".

"Соответствующим образом мы стимулируем и просим наших граждан переходить на электротранспорт, что значительно лучше и с точки зрения экологии, и с точки зрения наличия больших электроэнергоресурсов. Мы сталкивались уже с топливным кризисом после того, как россияне разбивали наши хранилища, наши нефтеперерабатывающие предприятия, даже автозаправочные станции. Поэтому электромобили – это приоритет, и мы политически даем такой сигнал и формируем возможность", – объяснил Шмигаль.

В заключение премьер также добавил, что, несмотря на отмену "нулевого растаможивания", правительство все же решило оставить за украинцами возможность ввозить автомобили для фронта безвозмездно в виде гуманитарной помощи. То есть пикапы и джипы и дальше не будут облагаться налогом.

"То есть, если для фронта мы везем дизельный или бензин-автомобиль, он также не подлежит налогообложению ни НДС, ни пошлиной. Он заезжает как гуманитарка. Поэтому все возможности для фронта у нас открыты, как и было раньше ", — подчеркнул он.

Ранее "Телеграф" сообщал, что с 1 июля украинцам придется платить за растаможку "евроблях". Что именно теперь будет входить в ценник, можно узнать в нашем материале.