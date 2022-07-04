"Меня это поразило": эстонский доброволец восхитился действиями ВСУ

Воин Интернационального легиона отметил, что украинская армия действительно воюет за людей

Украинская армия противостоит российским оккупантам 131-й день подряд — за это время было отбито множество атак на украинские города, оккупантов вытеснили из Киевщины, Сумщины и Черниговщины, а мощь наших военных и их поступки на передовой не прекращают восхищать.

Как рассказал в интервью изданию "Новое время" австралийский спасатель с эстонским паспортом Герман Баринов, воюющий за Украину в составе Интернационального легиона, его поразило отношение ВСУ к гражданским.

По словам иностранного военного, для сохранения жизней украинцев наши военнослужащие ведут огонь очень осторожно.

"В Украине я имел преимущественно опыт окопного ведения боя на Востоке. Мы отстреливаемся вручную и занимаемся зачисткой населенных пунктов. Очень поразило, как ВСУ заботятся о гражданских и ведут огонь крайне осторожно. Для меня важно, что украинская армия — армия, которая воюет за людей", – отметил эстонец.

При этом военный-иностранец добавил, что россия избрала самый отвратительный метод ведения войны — не армия на армию, а огонь по невоенным объектам и городам, которые даже не входят в план их вторжения в Украину.

По словам Германа Баринова, именно это побудило его бросить работу спасателя в Австралии и ехать помогать Украине в борьбе с российскими оккупантами.

Ранее "Телеграф" сообщал, что российская армия в то же время выпускает ракеты по украинским городам и гражданской инфраструктуре. Последними такими вопиющими случаями стали удар по Харькову, в результате чего погибли и были ранены чисто мирные граждане, в том числе дети, а также ракетная атака по крупнейшему ТРЦ Кременчуга, в котором в это время находилось около тысячи мирных жителей.