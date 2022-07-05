Финляндия даст Украине больше военной техники: детали

Украина получит дополнительную помощь от Финляндии

Финляндия усилит поддержку Украины, которая уже пятый месяц противостоит российскому вторжению.

Как сообщается на сайте Министерства обороны Финляндии, президент страны после совещания с правительством принял решение предоставить Украине больше военной техники.

Отмечается, что содержимое пакетов помощи, способ передачи техники и даты поставок разглашаться не будут, однако решение о дополнительной помощи было принято с учетом нужд Украины и возможностей Финляндии.

"Ситуация в Украине остается тяжелой, и страна нуждается в помощи. Мы продолжаем оказывать поддержку вместе с нашими партнерами", — сообщил министр обороны Антти Кайкконен.

Как сообщалось ранее, президент США Джо Байден после участия в саммите НАТО в Мадриде рассказал, что Украина получит значительную военную помощь от 50 стран мира и добавил, что от США будут поставлены дополнительные РСЗО HIMARS, а также боеприпасы к ним.

Вместе с тем в офисе премьера Британии Бориса Джонсона заявили, что готовят новый пакет военной помощи на 1 млрд фунтов стерлингов.