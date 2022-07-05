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Финляндия даст Украине больше военной техники: детали

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Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Вооруженные силы Украины Новость обновлена 05 июля 2022, 00:46
Вооруженные силы Украины

Украина получит дополнительную помощь от Финляндии

Финляндия усилит поддержку Украины, которая уже пятый месяц противостоит российскому вторжению.

Как сообщается на сайте Министерства обороны Финляндии, президент страны после совещания с правительством принял решение предоставить Украине больше военной техники.

Отмечается, что содержимое пакетов помощи, способ передачи техники и даты поставок разглашаться не будут, однако решение о дополнительной помощи было принято с учетом нужд Украины и возможностей Финляндии.

"Ситуация в Украине остается тяжелой, и страна нуждается в помощи. Мы продолжаем оказывать поддержку вместе с нашими партнерами", — сообщил министр обороны Антти Кайкконен.

Как сообщалось ранее, президент США Джо Байден после участия в саммите НАТО в Мадриде рассказал, что Украина получит значительную военную помощь от 50 стран мира и добавил, что от США будут поставлены дополнительные РСЗО HIMARS, а также боеприпасы к ним.

Вместе с тем в офисе премьера Британии Бориса Джонсона заявили, что готовят новый пакет военной помощи на 1 млрд фунтов стерлингов.

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#Украина #Финляндия #ВСУ