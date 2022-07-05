Украинское оружие на фронте: лучшие отечественные разработки, которыми восхищается мир
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Некоторые системы сразу после испытаний отправились в бой и не разочаровали военных
После новости о том, что отбивать остров Змеиный у оккупантов помогла гаубица украинского производства "Богдана", интерес к отечественному оружию на фронте значительно возрос. Тем более что это не первый заметный успех украинского военпрома в войне с россиянами.
Издание "Фокус" составило десятку лучших украинских видов вооружений, которые сейчас помогают бороться с оккупантами и отстаивать независимость Украины. Для этого журналисты опросили самих бойцов ВСУ, работающих с этой техникой, а также военных экспертов.
ПТРК "Стугна-П"
Разработчик – киевское КБ "Луч"
Дальность стрельбы – 5 км в дневное время и 3 км в ночное
Калибр – 130 или 152 мм
Бронепробивание в тандемной кумулятивной ракете — 800 мм.
Противотанковый ракетный комплекс эффективен в борьбе против танков, бронетехники, самоходных артиллерийских установок и даже вертолетов. "Стугна" доказала свою эффективность во время мартовских боев на севере Украины. Ее основным преимуществом называют дешевизну – 20 тысяч долларов за единицу против 75 тысяч за "Джавелин".
Противокорабельный комплекс "Нептун"
Разработчик – киевское КБ "Луч"
Дальность стрельбы – от 7 до 280км
Готовность к стрельбе – 15 минут
Оружие, пустившее на дно флагман Черноморского флота РФ, ракетный крейсер "Москва", уже стало легендарным. О нем даже поют в песнях. Тем более приятно, что это разработка киевских специалистов. "Нептун" стал пятой ракетой, которой был затоплен корабль в бою. До нее это удавалось только американской Harpoon, французской Exocet, израильской Gabriel и советской П-15 "Термит".
Танк БМ "Булат"
Разработчик – харьковское КБ им. Морозова
Пушка – 125-мм гладкоствольная пушка-пусковая установка КБА-3
Боекомплект – 36 снарядов + 28 в конвейере механизма зарядки
Двигатель – 850 или 1000 л.с.
Максимальная скорость – 60,5 км/ч
Дальность хода – 500 км
Экипаж — 3 человека
Украинская модификация советского танка Т-64 своим преимуществом имеет систему динамической защиты "Нож", которая способна сохранить жизнь экипажа даже при прямом попадании по машине. При модернизации модели особое внимание уделялось также прицелам и системам управления огнем.
Броневик "Казак-2М"
Разработчик – киевское научно-производственное объединение "Практика"
Колесная формула — 4х4
Десант – до 9 бойцов
Двигатель — 280 л.с
Дальность хода — 260 км
Максимальная скорость – 110 км/ч
За мощь и габариты "Казак 2М" прозвали в украинском войске "компактным БТРом". Броневик имеет повышенную проходимость и уменьшенную высоту. На машину можно установить массу разных вооружений, в том числе миномет. Хорошо защищает экипаж от взрывов.
Бронетранспортер БТР-4
Разработчик – харьковское КБ машиностроение
Вооружение — 30-мм пушка КБА-1, или 3ТМ-1, или две 23-мм автоматические пушки 2А7М, ПТРК "Конкурс" или "Барьер" плюс 30-мм гранатомет Аг-17 и пулемет калибра 7,62-мм.
Двигатель – 400 или 600 л.с.
Дальность хода — 690 км
Скорость — 110 км/ч
Десант — от 6 до 10 человек
Экипаж — 2-3 бойца
Бронетранспортер способен не только перевозить бойцов на задания, но и форсировать водные препятствия. БТР-4 можно оснащать разными модулями, которые могут превращать его в командирскую машину или эвакуационный транспорт. Во время обороны Мариуполя с помощью БТР-4 уничтожали как живую силу противника, так и его бронетехнику.
Беспилотный комплекс PD-2
Разработчик – киевское предприятие Ukrspecsystems
Максимальная скорость – 140 км/ч
Крейсерская скорость – 100 км/ч
Продолжительность полета — 12 часов
Грузоподъемность – до 19 кг
Радиус действия — 200 км.
Основная задача БПЛА – осуществление разведки, но он умеет нести и бомбы весом до 3 кг. Некоторые модели способны вертикально взлетать и садиться. PD-2 дешевле турецких "Байрактаров", но при этом имеет лучшие полетные характеристики, чем у других недорогих дронов. Армии не помешали бы сотни таких машин, пока в распоряжении бойцов всего десятки.
Автомат "Малыш" с системой bullpup
Разработчик – киевское ООО "Интерпроинвест"
Эффективная дальность стрельбы – до 750 м.
Темп стрельбы — 650-700 выстрелов в минуту
Калибр — 5,45; 7,62; 5,56
Вес — 3,2 кг без магазина
Глубокая модернизация "калаша" улучшила "Малыша" планкой Пикатинни и новой пистолетной рукояткой. По компоновке bullpup – магазин автомата расположен за спусковым механизмом. Оружие удобно как для праворуких, так и для леворуких стрелков и имеет улучшенную эргономику.
Снайперская винтовка Alligator
Разработчик – харьковский "Хадо-холдинг"
Масса — 25 кг
Начальная скорость пули – 980 м/с
Эффективная дальность стрельбы – до 2 км.
Максимальная дальность полета пули – 7 км.
Магазин — 5 патронов
Длина — 2000 мм.
Достаточно универсальное оружие, приспособленное для стрельбы по движущимся и неподвижным целям, укрепленным точкам и блиндажам. Бойцы, которые имели дело с "Аллигатором", утверждают, что эта винтовка эффективна даже против вражеских броневиков.
САУ "Богдана"
Разработчик – кременчугский КрАЗ
Дальность стрельбы – 42 км фугасным снарядом и 50 км реактивным.
Калибр — 155 мм, натовский стандарт
Обслуживание — 5 человек
Скорострельность — 4-6 выстрелов в минуту
Количество снарядов — 20
Такая гаубица натовского калибра в ВСУ пока только одна, но она уже сыграла немаловажную роль в освобождении острова Змеиный. Перед самым началом войны, в январе "Богдана" прошла предварительные испытания и оказалась эффективным и мощным оружием.
РСЗО "Буревий"
Разработчик – Шепетовский ремонтный завод
Калибр — 220 мм
Дальность стрельбы — 35 км или 65 км при использовании ракет "Тайфун"
Количество направляющих — 16
Еще одна новинка, которая практически сразу после испытаний уехала на фронт. "Буревий" должен заменить ВСУ установки "Ураган". Боеприпасы украинская система использует те же, однако имеет улучшенное чешское шасси Tatra T815-7, цифровую систему управления огнем и превосходит в обмене информацией на поле боя. Армейцы отзываются о "Буревие" очень одобрительно.
Напомним, кроме собственного оружия Украина эффективно использует системы, предоставленные западными партнерами. В частности, американские РСЗО HIMARS за неделю поразили по меньшей мере 17 целей.