Украинское оружие на фронте: лучшие отечественные разработки, которыми восхищается мир

Некоторые системы сразу после испытаний отправились в бой и не разочаровали военных

После новости о том, что отбивать остров Змеиный у оккупантов помогла гаубица украинского производства "Богдана", интерес к отечественному оружию на фронте значительно возрос. Тем более что это не первый заметный успех украинского военпрома в войне с россиянами.

Издание "Фокус" составило десятку лучших украинских видов вооружений, которые сейчас помогают бороться с оккупантами и отстаивать независимость Украины. Для этого журналисты опросили самих бойцов ВСУ, работающих с этой техникой, а также военных экспертов.

ПТРК "Стугна-П"

Разработчик – киевское КБ "Луч"

Дальность стрельбы – 5 км в дневное время и 3 км в ночное

Калибр – 130 или 152 мм

Бронепробивание в тандемной кумулятивной ракете — 800 мм.

Противотанковый ракетный комплекс эффективен в борьбе против танков, бронетехники, самоходных артиллерийских установок и даже вертолетов. "Стугна" доказала свою эффективность во время мартовских боев на севере Украины. Ее основным преимуществом называют дешевизну – 20 тысяч долларов за единицу против 75 тысяч за "Джавелин".

ПТРК "Стугна-П"

Противокорабельный комплекс "Нептун"

Разработчик – киевское КБ "Луч"

Дальность стрельбы – от 7 до 280км

Готовность к стрельбе – 15 минут

Оружие, пустившее на дно флагман Черноморского флота РФ, ракетный крейсер "Москва", уже стало легендарным. О нем даже поют в песнях. Тем более приятно, что это разработка киевских специалистов. "Нептун" стал пятой ракетой, которой был затоплен корабль в бою. До нее это удавалось только американской Harpoon, французской Exocet, израильской Gabriel и советской П-15 "Термит".

Противокорабельный комплекс "Нептун"

Танк БМ "Булат"

Разработчик – харьковское КБ им. Морозова

Пушка – 125-мм гладкоствольная пушка-пусковая установка КБА-3

Боекомплект – 36 снарядов + 28 в конвейере механизма зарядки

Двигатель – 850 или 1000 л.с.

Максимальная скорость – 60,5 км/ч

Дальность хода – 500 км

Экипаж — 3 человека

Украинская модификация советского танка Т-64 своим преимуществом имеет систему динамической защиты "Нож", которая способна сохранить жизнь экипажа даже при прямом попадании по машине. При модернизации модели особое внимание уделялось также прицелам и системам управления огнем.

Танк БМ "Булат"

Броневик "Казак-2М"

Разработчик – киевское научно-производственное объединение "Практика"

Колесная формула — 4х4

Десант – до 9 бойцов

Двигатель — 280 л.с

Дальность хода — 260 км

Максимальная скорость – 110 км/ч

За мощь и габариты "Казак 2М" прозвали в украинском войске "компактным БТРом". Броневик имеет повышенную проходимость и уменьшенную высоту. На машину можно установить массу разных вооружений, в том числе миномет. Хорошо защищает экипаж от взрывов.

Броневик "Казак-2М"

Бронетранспортер БТР-4

Разработчик – харьковское КБ машиностроение

Вооружение — 30-мм пушка КБА-1, или 3ТМ-1, или две 23-мм автоматические пушки 2А7М, ПТРК "Конкурс" или "Барьер" плюс 30-мм гранатомет Аг-17 и пулемет калибра 7,62-мм.

Двигатель – 400 или 600 л.с.

Дальность хода — 690 км

Скорость — 110 км/ч

Десант — от 6 до 10 человек

Экипаж — 2-3 бойца

Бронетранспортер способен не только перевозить бойцов на задания, но и форсировать водные препятствия. БТР-4 можно оснащать разными модулями, которые могут превращать его в командирскую машину или эвакуационный транспорт. Во время обороны Мариуполя с помощью БТР-4 уничтожали как живую силу противника, так и его бронетехнику.

Бронетранспортер БТР-4

Читайте также: Категория Украина Украинцам разрешат покупать пистолеты: в МВД рассказали, когда Сейчас в Раде обсуждаются изменения для рассмотрения документа по втором чтении

Беспилотный комплекс PD-2

Разработчик – киевское предприятие Ukrspecsystems

Максимальная скорость – 140 км/ч

Крейсерская скорость – 100 км/ч

Продолжительность полета — 12 часов

Грузоподъемность – до 19 кг

Радиус действия — 200 км.

Основная задача БПЛА – осуществление разведки, но он умеет нести и бомбы весом до 3 кг. Некоторые модели способны вертикально взлетать и садиться. PD-2 дешевле турецких "Байрактаров", но при этом имеет лучшие полетные характеристики, чем у других недорогих дронов. Армии не помешали бы сотни таких машин, пока в распоряжении бойцов всего десятки.

Беспилотный комплекс PD-2

Автомат "Малыш" с системой bullpup

Разработчик – киевское ООО "Интерпроинвест"

Эффективная дальность стрельбы – до 750 м.

Темп стрельбы — 650-700 выстрелов в минуту

Калибр — 5,45; 7,62; 5,56

Вес — 3,2 кг без магазина

Глубокая модернизация "калаша" улучшила "Малыша" планкой Пикатинни и новой пистолетной рукояткой. По компоновке bullpup – магазин автомата расположен за спусковым механизмом. Оружие удобно как для праворуких, так и для леворуких стрелков и имеет улучшенную эргономику.

Автомат "Малыш"

Снайперская винтовка Alligator

Разработчик – харьковский "Хадо-холдинг"

Масса — 25 кг

Начальная скорость пули – 980 м/с

Эффективная дальность стрельбы – до 2 км.

Максимальная дальность полета пули – 7 км.

Магазин — 5 патронов

Длина — 2000 мм.

Достаточно универсальное оружие, приспособленное для стрельбы по движущимся и неподвижным целям, укрепленным точкам и блиндажам. Бойцы, которые имели дело с "Аллигатором", утверждают, что эта винтовка эффективна даже против вражеских броневиков.

Снайперская винтовка Alligator

САУ "Богдана"

Разработчик – кременчугский КрАЗ

Дальность стрельбы – 42 км фугасным снарядом и 50 км реактивным.

Калибр — 155 мм, натовский стандарт

Обслуживание — 5 человек

Скорострельность — 4-6 выстрелов в минуту

Количество снарядов — 20

Такая гаубица натовского калибра в ВСУ пока только одна, но она уже сыграла немаловажную роль в освобождении острова Змеиный. Перед самым началом войны, в январе "Богдана" прошла предварительные испытания и оказалась эффективным и мощным оружием.

САУ "Богдана"

РСЗО "Буревий"

Разработчик – Шепетовский ремонтный завод

Калибр — 220 мм

Дальность стрельбы — 35 км или 65 км при использовании ракет "Тайфун"

Количество направляющих — 16

Еще одна новинка, которая практически сразу после испытаний уехала на фронт. "Буревий" должен заменить ВСУ установки "Ураган". Боеприпасы украинская система использует те же, однако имеет улучшенное чешское шасси Tatra T815-7, цифровую систему управления огнем и превосходит в обмене информацией на поле боя. Армейцы отзываются о "Буревие" очень одобрительно.

РСЗО "Буревой"

Напомним, кроме собственного оружия Украина эффективно использует системы, предоставленные западными партнерами. В частности, американские РСЗО HIMARS за неделю поразили по меньшей мере 17 целей.