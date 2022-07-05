Новая поставка тяжелого оружия от Британии: Джонсон рассказал, что скоро получат ВСУ

Лидеры двух стран также обсудили разблокирование экспорта украинского зерна и проведение Евровидения

Пока первые американские HIMARS уже успешно работают на фронте и уничтожают цели в стане оккупантов, Великобритания обещает очередное расширение военной помощи Украине. Наши Вооруженные силы в скором времени получат еще 10 самоходных артиллерийских установок и дроны-камикадзе.

Как сообщает сайт британского правительства, это президенту Владимиру Зеленскому пообещал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время сегодняшнего телефонного разговора. Он рассказал украинскому лидеру о решениях, которые были приняты на прошлой неделе на саммитах G7 и НАТО, а также расспросил об обстановке на фронте. Новая поставка военной техники для Украины, по словам Джонсона, должна поступить в Украину "в ближайшие дни и недели".

Также лидеры обсудили ситуацию с блокадой экспорта украинского зерна. Британский премьер заверил, что Лондон готов оказывать любую возможную помощь, чтобы возобновить морские поставки зерна из Украины.

Среди тем беседы также была судьба британских подданных, находящихся в плену у россиян. Джонсон и Зеленский пообщались и на тему конференции по восстановлению Украины, которую в следующем году примет Великобритания.

И отдельной темой для беседы двух лидеров стало Евровидение-2023. Джонсон сообщил Зеленскому, что поговорил с Европейским языковым союзом, который организует песенный конкурс, и попросил еще раз рассмотреть предложения Украины, выигравшей право проведения следующего музыкального праздника на своей земле. ЕМС ранее сообщил, что передает это право Великобритании.

Напомним, военные ВСУ и эксперты рассказали об украинском оружии на фронте и составили топ-10 отечественных вооружений, которые помогают сейчас защищать Украину.