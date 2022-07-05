История со справками из военкомата дошла до Зеленского: как менялись позиции Генштаба и к чему пришли

Нашумевшее решение запутало украинцев

Украинцев переполошило решение Генштаба о необходимости мужчинам получать справки от военкомата для выезда за пределы своей области.

В течение суток 5 июля было сделано несколько противоречивых заявлений, которые, по всей видимости, запутали людей еще сильнее. "Телеграф" следил за развитием событий попытался разобраться в ситуации.

О подготовке соответствующего документа стало известно еще 4 июля, когда об этом сообщила пресс-служба Запорожской ОВА. А уже утром 5 июля комментарий об этом дала пресс-служба Генштаба.

По его информации, мужчинам необходимо получить соответствующую справку в своем военкомате в случаях, когда им надо выехать за пределы своей области. Для этого ему надо прибыть в местный центр комплектации (бывший военкомат) и обратиться к его руководителю.

"В связи с возвращением большого количества мужчин в свои дома возникла потребность в актуализации учетных данных военнообязанных для понимания возможностей мобилизационного ресурса", — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в изначально сообщении Генштаба было указано, что в будущем также планируется использовать приложение Дия для военного учета, однако позже это предложение было удалено.

В Минобороны же сообщали, что эта норма на самом деле существует еще с 1992 года, однако до начала вторжения россии необходимости в контроле за перемещением мужчин не было.

Координатор движения адвокатов ВСУ Евгения Рябека позже добавила, что такая справка будет необходима лишь при переезде на новое место жительства на длительное время.

Вместе с тем полковник Генштаба Александр Хлись объяснял, что после начала вторжения многим украинцам пришлось покинуть свои дома и переехать на новое место. Поскольку многие при этом могли потерять свои документы, то норму о необходимости выписки с места проживания решили не вводить, а теперь Генштаб пытается уточнить данные о военнообязанных на подконтрольных территориях.

Стоит отметить, что президент Владимир Зеленский вечером записал видеообращение, в котором заявил, что намерен услышать все детали по нашумевшей инициативе от глав Минобороны и Генштаба и попросил впредь не принимать подобных решений без его ведома.