Война — день 133: оккупанты зашевелились в Херсоне, скандал со справками от военкоматов в Украине

Оперативно о главном 6 июля

Российские войска 133 дня ведут полномасштабное вторжение в Украину. Оккупанты продвигаются на восточном фронте и наращивают количество обстрелов по передовой. Кроме того, от ударов врага страдают и мирные города. На южном направлении захватчики подозрительно активизировались, готовясь к контрнаступлению ВСУ. В Украине заговорили о необходимости мужчинам получать справки от военкомата для выезда за пределы своей области. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный попросил украинцев выполнять требования закона, а вот президент Украины Владимир Зеленский заявил, что это решение приняли без него.

В этой трансляции "Телеграф" будет информировать о главных событиях, которые произошли в Украине и мире 6 июля. Более оперативно информацию можно получать в нашем телеграм-канале по этой ссылке.

00:00 ПриватБанк с 6 июля устанавливает рыночный курс валютообмена для безналичных сделок.

Сводку новостей за 3 июля можно прочитать в нашей статье: "Война — день 130: выход украинской армии из Лисичанска, угрозы лукашенко".

Главная информация за 4 июля доступна в нашем материале: "Война — день 131: отступление на Донбассе, тревожное заявление Зеленского".

С новостями за прошедшие сутки, 5 июля, можно ознакомиться в сводке за вторник: "Война — день 132: ВСУ "утюжат" склады оккупантов по всему фронту и продвигаются на юге".