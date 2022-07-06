Украинский плацдарм на юге и контратака на востоке: свежие карты боев

Враг пытается продавить оборону в нескольких направлениях

Российские оккупанты не останавливаются и наступают на востоке. Они атакуют северо-западнее и восточнее Славянска, пытаются продвинуться в сторону Северска, ищут доступа к проселочным дорогам, чтобы подобраться к Бахмуту с юга.

Институт изучения войны уже отмечал что именно три этих города могут стать следующей целью россии. Но оккупанты атакуют не только в их сторону — на севере Харьковской области они пытаются штурмовать, безуспешно.

Украинские военные также не стоят на месте — контратаковали на юго-западе Донеччины.

Карта боев в Украине

Восток Украины

Враг продолжает наступать на Славянск с двух сторон, используя для этого как войска коллаборантов, так и свои танковые, общевойсковые, десантные части. Под ударом Долина и Краснополье, которые находятся на пути к Славянску от Изюма. "Непрерывный артиллерийский удар", — так характеризовали исследователи усилившиеся обстрелы украинских позиций. Для наступления с востока от Лимана обстреляли Кривую Луку в 20 км от Славянска.

От Лисичанска враг двигается к Северску. Сам Лисичанск, как и Северодонецк, росвойска начали разминировать, чтобы усилить контроль и используют как базу для дальнейших атак.

Юго-восточнее Бахмута продолжается наступление, враг ударил по Новолуганскому (20 км от города, рядом — ТЭС) и Вершине (10 км). Под огнем украинские позиции под огнем на юго-восток от города, что указывает на попытку прорыва к трассе идущей в Бахмут по второстепенным дорогам. Если оккупантам это удастся, это будет второй трассой вдоль которой они могут наступать.

На Донецком направлении украинским силам удалось контратаковать — освобождено Сладкое в 30 км от Донецка.

Карта боев на востоке

Харьков

Область и областной центр под ударом ракетами и из артиллерии. Цель врага — удержать позиции и отразить наступление, но они продолжают атаковать. Штурм был в районе Сосновки, Прудянки Дементьевки, Питомника.

Карта боев вокруг Харькова

Юг Украины

Враг и в этом направлении пытается удержать оборонные рубежи. Атака на Лозовое (юго-западнее Давидового Брода) указывает, что украинские военные могли восстановить или поддерживать плацдарм в этом населенном пункте. За месяц это первое, по данным исследователей, упоминание о контроле территории на левом берегу Ингульца. Предполагается, что часть территории возвращена под украинский контроль. Линия фронта и за ним — под огнем россии. Оккупанты также стягивают на юг Украины подразделения из Хабаровского края. Часть из них участвовали в атаке на Северодонецк весной и, а часть в атаке на Киев и могли быть причастными к резне в Буче.

Карта боев на юге

Ранее "Телеграф" писал, что на Херсонщине россия усиливает военное присутствие и укрупняет патрули. Также для своих ракетных атак они все чаще выбирают цели, связанные с пищевой промышленностью. В частности, атакуют элеваторы.