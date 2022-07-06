Украинские партизаны: как готовились к войне и раскрыли агентурную сеть рф

Украинское сопротивление на оккупированной части страны не дремлет

На оккупированной территории важную роль в противостоянии российским захватчикам играют партизаны. На их счету — ликвидированные оккупанты, сошедшие с рельсов поезда, сотрудничество с украинскими регулярными частями и многое другое.

Как отметила замминистра обороны Анна Маляр, именно сопротивление населения вызывает сложности у оккупантов в интеграции захваченных территорий. "Главком" пообщался с партизаном Владимиром Жемчуговым. По их информации — на сего счету более трех десятков подрывов путей сообщения.

Партизанское движение в Украине к вторжению россии начало готовиться еще за несколько месяцев до 24 февраля, активная подготовка шла от 2 до 4 месяцев. За восемь лет войны россии против Украины многое изменилось, и проводилась подготовка к возможной оккупации — на территориях были подразделения терробороны, ветераны АТО.

Партизанское движение в Украине существовало все последние восемь лет, но с 2016 его начали сворачивать. Жемчугов рассказал, что подготовка велась понемногу, совместно с Силами спецопераций, СБУ, военной разведки. Создавали и готовили агентов, но масштабы были не те, что при подготовке к большой войне.

Агентуру готовили не только украинские силы — накануне украинские партизаны вскрыли сеть пророссийских предателей в оккупированной части Херсонской области. Группа "Беркут-Юг" была направлена на сбор информации об военных и активистах и сотрудничала с оккупационной администрацией двух районов области. Часть из них уже раскрыли свои задания.

Но несмотря на наличие коллаборантов, найти достаточного количества для создания марионеточного правительства оккупированных территорий не получается — приходится завозить гастролеров из россии. Использование их также может свидетельствовать про желание построить административное управление на оккупированной части Украины в соответствии с российской, чтобы после заявить о включении в состав рф.

Ранее "Телеграф" писал, что в Институте изучения войны считают, что у путина не изменились цели в отношении Украины, но их реализация весьма сомнительна. Также появились оперативные данные с южного фронта, которые указывают на наличие украинского плацдарма на Херсонщине, согласно картам боевых действий.