Права военных: на какие льготы могут рассчитывать мобилизованные

На какие выплаты могут претендовать военные и что говорит закон о мобилизированных ФОПах

В Украине продолжают вручать повестки на мобилизацию — те, кого призвали на защиту Родины после всех процедур становятся военнослужащими и, соответственно, получают все права этой категории граждан. И если про обязанность явиться по повестке многие знают, то про права военнослужащих и положенные им льготы знают не все.

Согласно информации ГО "Юридическая сотня", даже в военное время военнослужащие имеют право на отпуск. Только разрешат его лишь в двух случаях: не более чем на 10 дней без учета времени на дорогу из-за семейных обстоятельств или других важных причин, а также по состоянию здоровья или на время лечения.

Право на лечение также есть — если по месту службы нет военного госпиталя или ситуация чрезвычайная, обслуживание идет за счет МОУ в государственных или коммунальных медучреждениях.

Право на обеспечение, как денежное, так и материальное. Военнослужащие во время военного положения имеют право на дополнительную ежемесячную выплату в 30 тыс грн или до 100 тыс грн в месяц при участии в боевых действиях или нахождении в зоне ООС. Дополнительный бонус можно получить за уничтоженную технику врага.

Какие еще права есть у мобилизированного:

сохранение места работы, должности и средней зарплаты

освобождение ФОП от ЕСВ на время мобилизации

если ФОП не работает, то налоги не насчитываются

время военной службы засчитывается в страховой стаж, а также в стаж госслужбы

если мобилизированный получал военную пенсию — она продолжает выплачиваться

освобождение от штрафов за просрочку по кредитам и процентов по ним, это касается мобилизированных, которые принимали или принимают участие в боях в Донецкой и Луганской области, отмечают в "Юридической сотне".

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине не планируется принудительная мобилизация женщин, а также нет ограничений для них на выезд за границу, связанных с военным делом.

Также юристы разъяснили, кто может предоставлять мобилизированному документы о его здоровье, которые будут учитываться в ТЦК.