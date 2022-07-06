Права военных: на какие льготы могут рассчитывать мобилизованные
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 54
На какие выплаты могут претендовать военные и что говорит закон о мобилизированных ФОПах
В Украине продолжают вручать повестки на мобилизацию — те, кого призвали на защиту Родины после всех процедур становятся военнослужащими и, соответственно, получают все права этой категории граждан. И если про обязанность явиться по повестке многие знают, то про права военнослужащих и положенные им льготы знают не все.
Согласно информации ГО "Юридическая сотня", даже в военное время военнослужащие имеют право на отпуск. Только разрешат его лишь в двух случаях: не более чем на 10 дней без учета времени на дорогу из-за семейных обстоятельств или других важных причин, а также по состоянию здоровья или на время лечения.
Право на лечение также есть — если по месту службы нет военного госпиталя или ситуация чрезвычайная, обслуживание идет за счет МОУ в государственных или коммунальных медучреждениях.
Право на обеспечение, как денежное, так и материальное. Военнослужащие во время военного положения имеют право на дополнительную ежемесячную выплату в 30 тыс грн или до 100 тыс грн в месяц при участии в боевых действиях или нахождении в зоне ООС. Дополнительный бонус можно получить за уничтоженную технику врага.
Какие еще права есть у мобилизированного:
- сохранение места работы, должности и средней зарплаты
- освобождение ФОП от ЕСВ на время мобилизации
- если ФОП не работает, то налоги не насчитываются
- время военной службы засчитывается в страховой стаж, а также в стаж госслужбы
- если мобилизированный получал военную пенсию — она продолжает выплачиваться
- освобождение от штрафов за просрочку по кредитам и процентов по ним, это касается мобилизированных, которые принимали или принимают участие в боях в Донецкой и Луганской области, отмечают в "Юридической сотне".
Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине не планируется принудительная мобилизация женщин, а также нет ограничений для них на выезд за границу, связанных с военным делом.
Также юристы разъяснили, кто может предоставлять мобилизированному документы о его здоровье, которые будут учитываться в ТЦК.