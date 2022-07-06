Россияне снова пытались атаковать Змеиный остров: что послужило поводом
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Оккупантам не дает покоя крошечный клочок суши в Черном море
Спустя несколько дней после своей провальной попытки окончательно уничтожить остатки российской техники вражеские самолеты снова были замечены на подлете к Змеиному острову. По словам начальницы объединенного координационного пресс-центра сил обороны "Юг Украины" Натальи Гуменюк, оккупантам не дает покоя информация о нахождении украинского украинского флага на острове.
При этом по факту знамя пока еще не развевается на флагштоке — украинцы лишь сбросили государственный стяг на территорию Змеиного с вертолета. Об этом Гуменюк рассказала в прямом эфире национального телемарафона в среду, 6 июля.
По ее словам, сине-желтый флаг ждет своего часа, однако пока не был официально поднят — на остров еще не отправлялись украинские военнослужащие. В нашей армии о бойцах заботятся и рисковать их жизнями ради красивой картинки в СМИ не хотят.
Тем временем россияне, узнав о том, что ВСУ рискнули провернуть операцию с украинским флагом, решили тут же атаковать остров. Однако их самолеты так и не рискнули покинуть безопасную подлетную зону, чтобы не быть атакованными дальнобойным западным оружием.
"Увидев угрозу того, как может быть применено наше оружие с приближением их самолетов, они свои намерения откорректировали, и пока держатся подальше", — подчеркнула глава пресс-центра.
Сколько авиасуден были отправлены в сторону Змеиного, к сожалению, не уточнялось.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему, согласно оценке военных экспертов, Змеиный стал для россиян ловушкой и в чем они облажались.
Также мы публиковали эффектное видео с нанесением ударов украинскими защитниками по российским позициям на Змеином.