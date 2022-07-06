Россияне снова пытались атаковать Змеиный остров: что послужило поводом

Оккупантам не дает покоя крошечный клочок суши в Черном море

Спустя несколько дней после своей провальной попытки окончательно уничтожить остатки российской техники вражеские самолеты снова были замечены на подлете к Змеиному острову. По словам начальницы объединенного координационного пресс-центра сил обороны "Юг Украины" Натальи Гуменюк, оккупантам не дает покоя информация о нахождении украинского украинского флага на острове.

При этом по факту знамя пока еще не развевается на флагштоке — украинцы лишь сбросили государственный стяг на территорию Змеиного с вертолета. Об этом Гуменюк рассказала в прямом эфире национального телемарафона в среду, 6 июля.

По ее словам, сине-желтый флаг ждет своего часа, однако пока не был официально поднят — на остров еще не отправлялись украинские военнослужащие. В нашей армии о бойцах заботятся и рисковать их жизнями ради красивой картинки в СМИ не хотят.

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Тем временем россияне, узнав о том, что ВСУ рискнули провернуть операцию с украинским флагом, решили тут же атаковать остров. Однако их самолеты так и не рискнули покинуть безопасную подлетную зону, чтобы не быть атакованными дальнобойным западным оружием.

"Увидев угрозу того, как может быть применено наше оружие с приближением их самолетов, они свои намерения откорректировали, и пока держатся подальше", — подчеркнула глава пресс-центра.

Сколько авиасуден были отправлены в сторону Змеиного, к сожалению, не уточнялось.

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Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему, согласно оценке военных экспертов, Змеиный стал для россиян ловушкой и в чем они облажались.

Также мы публиковали эффектное видео с нанесением ударов украинскими защитниками по российским позициям на Змеином.