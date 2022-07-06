Шольц пообещал Украине гарантии безопасности: но есть "но"

По мнению Шольца, гарантиями должны предусматриваться "высокоэффективные санкции против рф"

Канцлер Германии Олаф Шольц, недавно находившийся в Украине с официальным визитом, прокомментировал вопросы гарантий безопасности для нашей страны. Немецкий политик пока не может их конкретизировать, потому что хочет говорить с союзниками в НАТО.

Об этом в среду, 6 июля, сообщило немецкое издание Sueddeutsche. Отмечается, что Шольц говорил об этом, выступая перед депутатами Бундестага.

По словам Шольца, Германия не отказывается от своих слов о том, что присоединится к гарантиям безопасности для Украины, однако речь не пойдет об автоматической военной помощи в случае нападения. Он добавил, что конкретные гарантии сейчас обсуждают со странами-партнерами и официальным Киевом, но уже сейчас точно известно, что они не могут быть "соответствующими статье 5 Вашингтонского договора".

Представитель ФРГ выразил мнение, что гарантии безопасности для Украины должны "приспосабливаться к конкретной ситуации" и предусматривать "высокоэффективные санкции против россии".

Напомним, что тема гарантий безопасности для Украины обсуждается с начала полномасштабного вторжения россии. В частности, в апреле президент Владимир Зеленский заявлял, что гарантами украинской безопасности могут стать семь стран.

Ранее "Телеграф" сообщал, что гарантии безопасности Украины от других стран не заменят курс на вступление в НАТО. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.